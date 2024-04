「TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-」ジャケット

TM NETWORKのデビュー40周年を記念したトリビュート+オリジナルの2枚組アルバム「TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-」が、5月15日に発売される。価格は4,950円、レーベルはEPIC Records Japan。発売を前に参加アーティストとカバー楽曲が発表され、B'zが「Get Wild」を、松任谷由実 with SKYEが「Human System」をカバーする。

TM NETWORKの楽曲を多様な形式でカバー収録したDISC 1と、その原曲を収録するDISC 2の2枚組。初回盤はデジパック仕様。

トリビュート盤となるDisc 1の参加アーティストと、カバーする楽曲は次のとおり。あわせてジャケット写真も公開されている。

<収録内容>

[Disc1] TRIBUTE ※参加アーティスト名は五十音順、曲順未定

CAPSULE 「Self Control (方舟に曳かれて)」 GRe4N BOYZ 「SEVEN DAYS WAR」 くるり 「STILL LOVE HER (失われた風景)」 坂本美雨 「TIMEMACHINE」 澤野弘之 feat. SennaRin 「BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて)」 西川貴教 「LOVE TRAIN」 乃木坂46 「BE TOGETHER」 B'z 「Get Wild」 ヒャダイン with DJ KOO 「Maria Club (百億の夜とクレオパトラの孤独)」(Remix) 松任谷由実 with SKYE 「Human System」 満島ひかり 「ELECTRIC PROPHET (電気じかけの予言者)」

[Disc2] TM NETWORK ※曲順未定

Self Control (方舟に曳かれて) SEVEN DAYS WAR STILL LOVE HER (失われた風景) TIMEMACHINE BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて) LOVE TRAIN BE TOGETHER Get Wild Maria Club (百億の夜とクレオパトラの孤独) HUMAN SYSTEM ELECTRIC PROPHET (電気じかけの予言者)

参加アーティスト写真