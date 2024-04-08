映画『ハイキュー!!』興収92.6億円突破 前週比＋5.1億円で大台100億円までわずか
アニメ『ハイキュー!!』の完全新作映画『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』（2月16日公開）の最新興収が発表された。公開52日間で観客動員数648万3000人、興収92億6700万円を突破した（興行通信社調べ）。前週比＋5.1億円となり、大台の興収100億円まで残り約7.4億円となっている。
【画像】興収100億円が視野！『ハイキュー!!』作者が描いた記念イラスト
2020年に放送されたテレビアニメ第4期『ハイキュー!!TO THE TOP』の続編となる完全新作は、劇場版二部作で制作。第一部は原作の中でも最も人気のあるエピソードの一つである、春高3回戦、烏野高校VS音駒高校との戦い、通称“ゴミ捨て場の決戦”を描き、第4期『ハイキュー!! TO THE TOP』で描かれた稲荷崎高校戦に続くエピソードが劇場版で描かれている。
『ハイキュー!!』は、2012年2月から20年7月まで『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載していた同名漫画が原作で、高校バレーを題材にした青春ストーリー。宮城県を舞台に県立烏野高校バレーボール部に所属する主人公・日向翔陽が、かつての同バレーボール部の大エース「小さな巨人」を目指し、「コート上の王様」と呼ばれる天才セッターの影山飛雄ら仲間とともに切磋琢磨して、成長する姿を描いた物語。
コミックスはシリーズ累計発行部数6000万部を突破しており、テレビアニメが2014年に第1期、15年に第2期、16年に第3期、20年に第4期が放送された。
■興収の流れ
公開3日間：興収22.3億円、動員数152万人
公開10日間：興収41.8億円、動員数290万人 前週比＋19.5億円
公開17日間：興収51億円、動員数359万人 前週比＋9.2億円
公開24日間：興収62億円、動員数438万人 前週比＋11億円
公開31日間：興収70億円、動員数491万人 前週比＋8億円
公開38日間：興収79億円、動員数550万人 前週比＋9億円
公開45日間：興収87.5億円、動員数610万人 前週比＋8.5億円
公開52日間：興収92.6億円、動員数648万3000人 前週比＋5.1億円
【画像】興収100億円が視野！『ハイキュー!!』作者が描いた記念イラスト
2020年に放送されたテレビアニメ第4期『ハイキュー!!TO THE TOP』の続編となる完全新作は、劇場版二部作で制作。第一部は原作の中でも最も人気のあるエピソードの一つである、春高3回戦、烏野高校VS音駒高校との戦い、通称“ゴミ捨て場の決戦”を描き、第4期『ハイキュー!! TO THE TOP』で描かれた稲荷崎高校戦に続くエピソードが劇場版で描かれている。
コミックスはシリーズ累計発行部数6000万部を突破しており、テレビアニメが2014年に第1期、15年に第2期、16年に第3期、20年に第4期が放送された。
■興収の流れ
公開3日間：興収22.3億円、動員数152万人
公開10日間：興収41.8億円、動員数290万人 前週比＋19.5億円
公開17日間：興収51億円、動員数359万人 前週比＋9.2億円
公開24日間：興収62億円、動員数438万人 前週比＋11億円
公開31日間：興収70億円、動員数491万人 前週比＋8億円
公開38日間：興収79億円、動員数550万人 前週比＋9億円
公開45日間：興収87.5億円、動員数610万人 前週比＋8.5億円
公開52日間：興収92.6億円、動員数648万3000人 前週比＋5.1億円