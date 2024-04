【NIJISANJI EN Petit vol.2】4月10日11時より販売開始価格: 各350円(ステッカー) 各550円(缶バッジ) 各1,500円(アクリルスタンドキーホルダー)

ANYCOLORは、同社が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」のグッズ「NIJISANJI EN Petit vol.2」を「にじさんじオフィシャルストア」と「NIJISANJI EN Official Store」にて4月10日11時より販売を開始する。

「NIJISANJI EN Petit vol.2」はVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」のライバーたちをデフォルメビジュアルで描かれたにじさんじぷちシリーズ第2弾。

グッズラインナップは、アクリルスタンドキーホルダー、缶バッジ、ステッカーの計3種。勢13名のライバーがグッズになって登場する。

【#NIJISANJI_EN_Petit vol.2 announcement】



Chibi merch featuring 13 #NIJISANJI_EN Livers🤩



Available on the NIJISANJI EN Official Store from Apr 9 (Tue), 19:00 PDT!



🔻Press Release:https://t.co/cLmm6T8OxE pic.twitter.com/RND0nbIGlf