「NIJISANJI EN Petit vol.2」が4月10日11時より販売開始
【NIJISANJI EN Petit vol.2】
4月10日11時より販売開始
価格： 各350円（ステッカー） 各550円（缶バッジ） 各1,500円（アクリルスタンドキーホルダー）
4月10日11時より販売開始
価格： 各350円（ステッカー） 各550円（缶バッジ） 各1,500円（アクリルスタンドキーホルダー）
ANYCOLORは、同社が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」のグッズ「NIJISANJI EN Petit vol.2」を「にじさんじオフィシャルストア」と「NIJISANJI EN Official Store」にて4月10日11時より販売を開始する。
「NIJISANJI EN Petit vol.2」はVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」のライバーたちをデフォルメビジュアルで描かれたにじさんじぷちシリーズ第2弾。
グッズラインナップは、アクリルスタンドキーホルダー、缶バッジ、ステッカーの計3種。勢13名のライバーがグッズになって登場する。
【#NIJISANJI_EN_Petit vol.2 announcement】- NIJISANJI EN Official (@NIJISANJI_World) April 8, 2024
Chibi merch featuring 13 #NIJISANJI_EN Livers🤩
Available on the NIJISANJI EN Official Store from Apr 9 (Tue), 19:00 PDT!
🔻Press Release:https://t.co/cLmm6T8OxE pic.twitter.com/RND0nbIGlf
(C)ANYCOLOR, Inc.