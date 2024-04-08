【NIJISANJI EN Petit vol.2】
4月10日11時より販売開始
価格： 各350円（ステッカー） 各550円（缶バッジ） 各1,500円（アクリルスタンドキーホルダー）

　ANYCOLORは、同社が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」のグッズ「NIJISANJI EN Petit vol.2」を「にじさんじオフィシャルストア」と「NIJISANJI EN Official Store」にて4月10日11時より販売を開始する。

　「NIJISANJI EN Petit vol.2」はVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」のライバーたちをデフォルメビジュアルで描かれたにじさんじぷちシリーズ第2弾。

　グッズラインナップは、アクリルスタンドキーホルダー、缶バッジ、ステッカーの計3種。勢13名のライバーがグッズになって登場する。

(C)ANYCOLOR, Inc.