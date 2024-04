【日本ゲーム大賞2024「年間作品部門」一般投票】受付期間:4月8日~7月19日

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)は、日本ゲーム大賞2024「年間作品部門」の一般投票の受付を、本日4月8日より開始した。

日本ゲーム大賞 年間作品部門は、各年度を代表するにふさわしい優れたコンピュータエンターテインメントソフトウェア作品を選考・表彰する賞。4月から7月まで行なわれる一般投票のあと、日本ゲーム大賞選考委員会による審査を経て、「大賞」と「優秀賞」(該当数)のほか、対象期間中に日本国内で最多販売本数を記録した「ベストセールス賞」(1作品)の各賞が決定する。

今回の投票で対象となる作品は、2023年4月1日から2024年3月31日までの間に、日本国内でリリースされたものとなっており、その中から2024年度のNo.1ゲームタイトルを選出する。投票の締切は7月19日まで。スマートフォン、PCからでも投票できる。投票方法などの詳細については、日本ゲーム大賞公式サイトにて公開されている。

投票した人の中から抽選で、プレイステーション 5、Nintendo Switch(有機ELモデル)、Xbox Series Xのほか、今回から、Steam Deck OLED(512GB)を新たに加えた各種ゲーム機をはじめ、「年間作品部門」受賞ソフトもしくは関連グッズ、東京ゲームショウ 2024の入場券などが合計300名に贈られる。

日本ゲーム大賞2024「年間作品部門」投票要項

対象作品:2023年4月1日から2024年3月31日の間に日本国内でリリースされたコンピュータエンターテインメントソフトウェア全作品。

※家庭用ゲーム機、携帯型ゲーム機、PC、スマートフォン等、プラットフォームの種類は問いません。

投票期間:4月8日から7月19日まで

投票資格:性別、年齢、国籍、所在地、ゲームの経験および所有の有無を問わない。

※ただし、お1人様1回、1作品の投票のみ有効となります。抽選は日本国内在住の方のみとさせていただきます。

投票方法

・Webでの投票

スマートフォンまたはPCからアクセスの上、必要事項だけを入力し、送信。

・はがきでの投票

(1)氏名(2)性別(3)年齢(4)住所(5)電話番号(6)職業(7)メールアドレス(所持している場合)(8)ソフト名(9)ゲーム機(10)投票理由(11)希望する賞品のコース名

(1)から(11)までを記入し、以下宛先に郵送。

〒101-0043 東京都千代田区神田富山町22 office22ビル6階 「日本ゲーム大賞 係」

賞品

投票者の中から抽選で、以下賞品が贈られる。

・Aコース:PS5(3名)/Nintendo Switch(有機ELモデル)(3名)/Xbox Series X(3名)/Steam Deck OLED(512GB)(2名)

※ゲーム機本体のカラーはお選びいただけません。

・Bコース:Apple Gift Cardまたは Google Play ギフトカード 各1万円分(計20名)

・Cコース:日本ゲーム大賞2024 年間作品部門 受賞ソフトまたは関連グッズ(計100名)

・Dコース:東京ゲームショウ2024 入場券(100組200名)

※一般公開日である9月28日・29日のいずれかの1日の入場が可能

・Eコース:日本ゲーム大賞2024年間作品部門 発表授賞式特別招待(100組200名)

日程:9月26日/場所:「東京ゲームショウ2024」イベントステージ

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※賞品のお届けは、日本国内に限らせていただきます。

