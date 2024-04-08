

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





45053.35 ボリンジャー:＋3σ(26週)

43474.20 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41939.89 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41809.98 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41759.07 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41095.13 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40431.18 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40145.76 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39876.80 均衡表転換線(日足)

39767.24 25日移動平均線

39679.57 均衡表基準線(日足)

39534.35 6日移動平均線



39347.04 ★日経平均株価8日終値



39135.93 均衡表転換線(週足)

39103.29 ボリンジャー:-1σ(25日)

38826.44 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38797.51 新値三本足陰転値

38481.55 13週移動平均線

38440.80 均衡表雲上限(日足)

38439.34 ボリンジャー:-2σ(25日)

37775.40 ボリンジャー:-3σ(25日)

37223.66 75日移動平均線

36817.33 ボリンジャー:-1σ(13週)

36252.64 均衡表雲下限(日足)

35813.02 均衡表基準線(週足)

35712.98 26週移動平均線

35153.11 ボリンジャー:-2σ(13週)

34268.93 200日移動平均線

33488.89 ボリンジャー:-3σ(13週)

32599.53 ボリンジャー:-1σ(26週)

31534.14 均衡表雲上限(週足)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

29486.07 ボリンジャー:-2σ(26週)

26372.62 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 21.82(前日17.28)

ST.Slow(9日) 19.17(前日17.05)



ST.Fast(13週) 78.91(前日87.59)

ST.Slow(13週) 85.22(前日88.48)



［2024年4月8日］



株探ニュース

