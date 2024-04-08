　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


45053.35　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
43474.20　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41939.89　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41809.98　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41759.07　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41095.13　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40431.18　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40145.76　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39876.80　　均衡表転換線(日足)
39767.24　　25日移動平均線
39679.57　　均衡表基準線(日足)
39534.35　　6日移動平均線

39347.04　　★日経平均株価8日終値

39135.93　　均衡表転換線(週足)
39103.29　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38826.44　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38797.51 　　新値三本足陰転値
38481.55　　13週移動平均線
38440.80　　均衡表雲上限(日足)
38439.34　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37775.40　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37223.66　　75日移動平均線
36817.33　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36252.64　　均衡表雲下限(日足)
35813.02　　均衡表基準線(週足)
35712.98　　26週移動平均線
35153.11　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34268.93　　200日移動平均線
33488.89　　ボリンジャー:-3σ(13週)
32599.53　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31534.14　　均衡表雲上限(週足)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
29486.07　　ボリンジャー:-2σ(26週)
26372.62　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　21.82(前日17.28)
ST.Slow(9日)　　19.17(前日17.05)

ST.Fast(13週)　 78.91(前日87.59)
ST.Slow(13週)　 85.22(前日88.48)

［2024年4月8日］

株探ニュース