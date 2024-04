チロルチョコから、「ディズニープリンセス」と『アナと雪の女王』をイメージしたチロルチョコが2024年4月15日(月)より登場!

チロルチョコ「ディズニープリンセス」「アナと雪の女王」

価格:1袋151円(税込)

内容量:1袋7個入り

発売日:2024年4月15日(月)

今回発売されるのは『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『リトル・マーメイド』『美女と野獣』の4作品をイメージしたチョコレート。

各パッケージには、劇中シーンを使った個包装のチロルチョコが入っています。

チョコレートの味にもそれぞれの作品を落とし込んだ、見て食べて楽しめるチロルチョコならではのこだわりの詰まった商品です☆

チロルチョコ『アナと雪の女王』

映画公開より10周年を迎えた『アナと雪の女王』をイメージしたチロルチョコ。

パッケージは、「アナ」と「エルサ」「オラフ」が描かれたデザインです。

作品のシーンが描かれた個包装は全部で20種類。

どの柄が出るかは開けてからのお楽しみです。

名曲『生まれてはじめて』や『レット・イット・ゴー〜ありのままで〜』などのシーンが描かれています☆

チョコレートは、フランス語で「白い玉」を意味する洋菓子ブールドネージュをイメージ。

雪のように真っ白なホワイトチョコに、ほろほろ食感のクッキーとアーモンドを組み合わせた、食感を楽しめる一粒です☆

チロルチョコ『塔の上のラプンツェル』

ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』をイメージしたチロルチョコ。

パッケージは、「ラプンツェル」が髪の毛で空を舞っているようなデザイン。

相棒の「パスカル」も描かれています。

全20種類の個包装には、夜空にランタンを飛ばすシーンや、「ラプンツェル」が両親と再会するシーンのほか、「パスカル」、「マキシマス」などキャラクターも描かれています。

チョコレートは、ラプンツェルのドレスのカラーをイメージ。

ラズベリーソースと柔らかい食感のチーズ風味クリームをベリー風味チョコで包んでいます。

また、ラプンツェルの好物「ヘーゼルナッツスープ」にちなんで、ヘーゼルナッツ風味のチョコがアクセントに使われています。

スイーツのような味わいを楽しめる一粒です☆

チロルチョコ『リトル・マーメイド』

ディズニー映画『リトル・マーメイド』をイメージしたチロルチョコ。

パッケージには、「アリエル」と「フランダー」が躍っている様子が描かれています。

個包装には、海の中の「アリエル」をはじめ、人間になった「アリエル」も。

「エリック」や「アースラ」、「セバスチャン」などのキャラクターもデザインされています。

チョコレートは「アリエル」の赤い髪やヒレをイメージしたチロルチョコです。

ストロベリーソースと泡のような口溶けのマシュマロを、ほんのりしょっぱいソルティチョコで包んでいます。

チロルチョコ『美女と野獣』

ディスニー映画『美女と野獣』をイメージしたチロルチョコ。

パッケージは、舞踏会の場面をイメージした「ベル」「ポット夫人」「チップ」のデザイン。

個包装には、名曲『ひとりぼっちの晩餐会』のシーンや「ベル」と「野獣」のダンスシーンのほか、映画にも登場するステンドグラスがデザインされています。

チョコレートは、作中に登場するキャラクター「ポット夫人」が淹れてくれる紅茶をイメージ。

中にはとろっとした紅茶ジュレが入っています。

はちみつの甘さが紅茶の風味を引き立て、優しい甘みを味わうことができます☆

チロルチョコ「ディズニープリンセス」『アナと雪の女王』は、2024年4月15日(月)より発売です☆

© Disney

