ReFaからハイダメージをレスキューするヘアマスクが発売
美容ブランドのReFa(リファ)は4月17日、「ReFa BEAUTECH MASK(リファビューテックマスク)」(4,900円)を発売する。
「ReFa BEAUTECH MASK(リファビューテックマスク)」(4,900円)
同商品は、ReFaのヘアドライヤー・ヘアアイロンの特徴を考慮して開発されたReFa BEAUTECH HAIR CARE SERIESから展開するヘアマスク。
90%を美容液成分で構成しており、ハイダメージをレスキューする。
内容量は、週2〜3回の使用で1カ月〜1.5カ月となる130g。
MTGオンラインショップ、全国の百貨店、ReFaショップ、美容室、エステティックサロンを中心に随時取り扱う。
【詳細】
商品名：「ReFa BEAUTECH MASK（リファビューテックマスク）」
内容量・価格：130g 4,900円
発売日：2024年4月17日(水)
「ReFa BEAUTECH MASK(リファビューテックマスク)」(4,900円)
同商品は、ReFaのヘアドライヤー・ヘアアイロンの特徴を考慮して開発されたReFa BEAUTECH HAIR CARE SERIESから展開するヘアマスク。
内容量は、週2〜3回の使用で1カ月〜1.5カ月となる130g。
MTGオンラインショップ、全国の百貨店、ReFaショップ、美容室、エステティックサロンを中心に随時取り扱う。
【詳細】
商品名：「ReFa BEAUTECH MASK（リファビューテックマスク）」
内容量・価格：130g 4,900円
発売日：2024年4月17日(水)