UNCHAINが4月7日に、東京・Spotify O-WESTにて東阪ツアー<UNCHAIN presents -Effective Animals Offline->のファイナル公演を開催。ライブハウスを上質なロック空間へと変貌させ、3年越しに実現したツアーを締めくくった。東阪ツアー<UNCHAIN presents -Effective Animals Offline->は、2021年3月にリリースしたアルバム『Animal Effect』のリリースツアー。コロナ禍の影響で当時は配信ライブのみだったため、今回はリアルなライブを届けたいという想いから<Effective Animals Offline>と銘打ちツアーを実現した。

セットリスト

1. Elephant Ship

2. Wait For The Sun

3. Dark Horse

4. get down

5. 暁のコドウ

6. Not Too Late

7. Like A Star

8. Underground Love

9. Dive Into Deep

10. Choices

11. Dear Jay

12. deracine

13. Libyan Glass

14. Show Me Your Height

15. Spin My Head

16. make it glow

EN1.Stay Broken

EN2. You Over You

<UNCHAIN presents 24years "BEST" tour REVENGE>

・5月25日(土) 福岡 LIVE HOUSE CB

16:30 open / 17:00 start

4,500円(税込・D別)



・5月26日(日) 広島CAVE-BE

16:30 open / 17:00 start

4,500円(税込・D別)



・6月16日(日) 名古屋 CLUB UPSET

16:30 open / 17:00 start

4,500円(税込・D別)



・6月29日(土) 札幌 BASSIE HALL

16:30 open / 17:00 start

4,500円(税込・D別)



・7月7日(日) 心斎橋 Music Club JANUS

16:30 open / 17:00 start

4,500円(税込・D別)



・7月13日(土) 仙台 enn 2nd

16:30 open / 17:00 start

4,500円(税込・D別)



・7月20日(土) 恵比寿 LIQUIDROOM

16:15 open / 17:00 start

4,500円(税込・D別)



【Get Acoustic Soul 2020 REVENGE】

・9月16日(月・祝) 東京 東京キネマ倶楽部

16:15 open / 17:00 start

5,000円(税込・D別)



・9月23日(月・祝) 大阪 梅田 Shangri-La

16:30 open / 17:00 start

5,000円(税込・D別)



チケット情報

ぴあ http://w.pia.jp/t/unchain-o/

ローソン http://l-tike.com/unchain/

イープラス http://eplus.jp/unchain/

関連リンク

◆UNCHAIN オフィシャルサイト

会場には、アルバム『Animal Effect』のグッズを手にした観客も多く、本ツアーが多くの人に待ち望まれていた様子が垣間見られた。SEが響く中、UNCHAINメンバーとゲストミュージシャンのdonny(Key, Cho)がステージに現れると、当時は聞くことができなかった大きな歓声と共に拍手が湧き上がる。「お待たせしました。UNCHAINです。」と谷川正憲(Vo, G)が挨拶すると、ツアーファイナルは『Animal Effect』のリード曲「Elephant Ship」で幕が上がった。谷川の伸びやかな高音ヴォイスが早速会場を包み込み、O-WESTをUNCHAINの世界観に染めていく。続いて「Wait For The Sun」「Dark Horse」とアルバム「Animal Effect」の収録曲を立て続けにパフォーマンスする。ライブの冒頭から、谷浩彰(B, Cho)、吉田昇吾(Dr)の安定感のあるリズムが心地よく響き渡り、谷川のボーカルとギターサウンドが上質に絡み合い、スタイリッシュなロックサウンドを醸成していった。そこから、「get down」「暁のコドウ」と長くバンドを支えてきた定番曲を挟み、近年のオリジナルアルバム楽曲と過去楽曲をブロック毎に交互に演奏し、UNCHAINの新旧楽曲が自然と調和され、“現在のUNCHAIN”を構成する楽曲がさらに仕上がっていく。「今日は来てくれてありがとうございます。3年という時を経て、やっとこのツアーを実現できました、ゆっくりと楽しんでいってください」と話すと、音楽感度の高いリスナーから特に高い評価を受けている楽曲「Not Too Late」「Like A Star」を連続で投下し、会場をダンスホールへ変貌させていく。今回のツアーは、ライブハウスでの開催ということもあり、楽曲のつなぎ目をロックアレンジでマッシュアップし、ライブバンドらしさも随所に散りばめられていた。また、ライブ中盤にプレイされた、正確なドラムに骨太なベースラインが印象的な楽曲「Dive Into Deep」では、シンプルな音構成ながらそれぞれの技術を十分に全身で感じることができた。観客はステージに釘付けになり、純粋にUNCHAINというロックバンドを堪能しているように感じられた。演奏前に「UNCHAINはこれからも続いていきますので、これからもよろしくお願いします」と話した「deracine」では、軽快なテンポに暖かい歌声が会場の雰囲気を一変させ、多幸感を充満させる。その流れでライブのエンディングに向け、「Libyan Glass」「Show Me Your Height」「Spin My Head」「make it glow」と人気楽曲を連投し、大盛り上がりの中、本編が終了した。鳴り止まない拍手の中、UNCHAINが再登場すると、「最高の夜をありがとうございます。もう少しだけ、最高の夜を続けさせてください」と話し、「Animal Effect」より「Stay Broken」、1stフルアルバム「rapture」より「You Over You」とコントラストを利かせたラストで、ライブを締めた。「こんなに集まってもらって、本当に嬉しいです、また会いましょう! ピース!」と谷がMCをし、ステージを後にした。圧倒的なパフォーマンス、演奏技術の高さ、楽曲のクオリティに目を奪われがちだが、ライブハウスという空間とシンクロする姿を見て、やはり、UNCHAINは”ライブバンド”だということを再認識させられるライブとなった。UNCHAINは、2020年に脱退した佐藤将文(G)が限定復帰し、全国7カ所で開催するツアー<UNCHAIN presents 24years “BEST” tour REVENGE>が5月25日福岡からスタートする。写真◎ヤマダマサヒロ