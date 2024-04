バンダイが販売するガシャポンから、人気キャラクター『お文具といっしょ』のラバーマスコットが登場!

「お文具」「プリンさん」「猫さん」「名も無き者」たち人気のキャラクターから耳が生えた、ガシャポン限定のオリジナル描きおろしデザインです☆

バンダイ ガシャポン「お文具といっしょ カプセルラバーマスコット〜耳が生えちゃったのです〜」

価格:1回300円(税込)

発売日:2024年4⽉第2週から順次発売

種類:全9種

販売店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン⾃販機シリーズ

ガシャポンから、SNSを中心に4コマ漫画やアニメを展開している人気作品『お文具といっしょ』のラバーマスコットが登場!

動画「耳がはえた」をモチーフに、キャラクターたちから耳が生えた、ガシャポン限定のオリジナル描きおろしデザイン全9種類が展開されています。

お文具A

耳が生えた「お文具」のマスコット。

ちょこんと座るかわいい姿に癒されます☆

お文具B

にっこりと笑う「お文具」のマスコット。

ピンク色に染まったほっぺたがかわいいデザインです。

名も無き者

にっこり笑った「名も無き者」のデザイン。

ふわふわの耳がはえています。

猫さんA

「猫さん」のラバーマスコット。

白衣を着ています☆

猫さんB

にっこり微笑む「猫さん」のマスコット。

「猫さん」にはもともと耳がありますが、さらに耳がはえて4つになっています☆

ゼリーさん

「ゼリーさん」のデザイン。

耳はもちろん、長いしっぽも注目ポイントです☆

プリンさん

「プリンさん」のラバーマスコット。

戸惑っているような表情がかわいいデザインです。

ゼリーさん&子猫さん

「子猫さん」の上に「ゼリーさん」が乗っているデザイン。

楽しそうな2人の表情に癒されます☆

プリンさん&お文具

「プリンさん」と「お文具」が寄り添っているラバーマスコット。

2人の仲の良さが伝わるデザインです☆

『お文具といっしょ』のキャラクターたちから耳が生えたデザインのラバーマスコット。

バンダイのガシャポン「お文具といっしょ カプセルラバーマスコット〜耳が生えちゃったのです〜」は、2024年4⽉第2週から順次発売です☆

