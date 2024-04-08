甘粛省敦煌市、清明節連休の観光客２５万人

5日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

【新華社敦煌4月8日】中国甘粛省敦煌市で観光業が活況を呈している。市文化・観光部門によると、今年の清明節連休期間中（4〜6日）に国内外から同市を訪れた観光客は延べ24万9400人で、観光収入は1億5600万元（1元＝約21円）に上った。

甘粛省敦煌市、清明節連休の観光客２５万人

5日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

甘粛省敦煌市、清明節連休の観光客２５万人

5日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

甘粛省敦煌市、清明節連休の観光客２５万人

5日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

甘粛省敦煌市、清明節連休の観光客２５万人

5日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

甘粛省敦煌市、清明節連休の観光客２５万人

5日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

甘粛省敦煌市、清明節連休の観光客２５万人

5日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

甘粛省敦煌市、清明節連休の観光客２５万人

5日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

甘粛省敦煌市、清明節連休の観光客２５万人

5日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

甘粛省敦煌市、清明節連休の観光客２５万人

5日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

甘粛省敦煌市、清明節連休の観光客２５万人

5日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

甘粛省敦煌市、清明節連休の観光客２５万人

5日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

甘粛省敦煌市、清明節連休の観光客２５万人

5日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を訪れた子ども。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

甘粛省敦煌市、清明節連休の観光客２５万人

5日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）