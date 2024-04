BLACKPINKの『Ice Cream』MVが再生回数9億回を突破！K-POPアーティスト最多記録を更新

BLACKPINKのミュージックビデオが再生回数9億回を突破した。

4月7日、YGエンターテインメントによるとBLACKPINK『Ice Cream』のミュージックビデオが再生回数9億回を突破したという。2020年8月に公開された同映像は、約3年7カ月での達成となった。

この他にも『DDU-DUDDU-DU』(21億回)、Kill This Love(19億回)、 『BOOMBAYAH』(16億回)、『How You Like That』パフォーマンス映像(16億回)、ミュージックビデオ(12億回)、『AS IF IT'S YOUR LAST』(13億回)、ジェニーのソロ曲『SOLO』、リサのソロ曲『MONEY』パフォーマンス映像(10億回)と、K-POPアーティスト最高記録となる再生回数9億回以上の映像を、9本保有することになった。

(画像=YGエンターテインメント)

『Ice Cream』は、シンプルなリズムと軽快なサウンドが際立つポップジャンルの楽曲だ。BLACKPINKが初めて試みた爽やかなコンセプトのうえ、セレーナ・ゴメスとのコラボで世界中のファンから反響を得た。同曲はリリース直後、iTunesの「ワールドワイドチャート」で1位を獲得し、米ビルボード「ホット100」では13位にランクイン後、8週連続ランクインを記録した。

BLACKPINKは昨年、「BLACKPINK WORLD TOUR『BORN PINK』」で34都市66公演に渡るK-POPグループ最大規模のワールドツアーを大盛況で終えるなど、圧倒的な人気を誇った。