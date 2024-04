アニメ『機動戦士ガンダム』(1979年)が、放送開始から45周年を迎えることを記念して、記念イラストの公開や、全国47都道府県で展開するイベント「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」などの企画を実施する。45周年を記念し、ガンダムシリーズの名シーンを再構築し新たに描き起こしたイラストを順次公開。第1弾は、『機動戦士ガンダム』より第24話「迫撃!トリプル・ドム」のRX-78-2 ガンダムのイラスト。

45周年記念ロゴと同じく月をモチーフにしており、新月をガンダムが背負っているレイアウトには、ガンダムシリーズの始まりという意味をこめている。記念イラストは、今後も制作されていく。イベント「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」(参加無料)を、2024年6月から全国47都道府県で展開。イベントタイトルには、大阪・関西万博を開催する2025年に向けて、次なるガンダムの未来をファンとともに創造していくという想いを込めている。イベントでは、ガンダムシリーズ45周年記念カラーの1/12サイズのガンダム立像など作品や商品に関する展示や、サステナビリティ活動「ガンダムR(リサイクル)作戦」などを行う。45周年を記念したオリジナルカラーの1/12サイズ「RX-78-2 ガンダム」立像(1.5m大)は、「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」を通して、日本から世界に向けて地球規模でファンの想いをつなげたいという想いから、地球をモチーフとしたカラーリングやマークをデザインした「EARTH COLOR Ver.」となっている。