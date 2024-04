日本オラクルは4月8日、「Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM)」の新しいソリューション「Oracle Cloud EPM for Sustainability」を発表した。○「Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management」の概要「Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management」は、「Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning(ERP)」を構成するスイート製品。

具体的には、予算編成、予測、管理会計、連結決算の迅速化 (Financial Consolidation and Close)、グループ税務管理、企業マスター・データの管理のための機能を包括的に提供する。○「Oracle Cloud EPM for Sustainability」の特徴「Oracle Cloud EPM for Sustainability」は、組織全体のデータ・計画・目標を結び付け、成果を最適化するために複数のシナリオをモデル化する。これにより、経営層はサステナビリティに対する目標を達成するのに必要なインサイトを得ることが可能。企業は、「Oracle Cloud EPM for Sustainability」により、異なるデータ・ソースを統合して、International Financial Reporting (FRS) やGlobal Reporting Initiative (GRI) の基準を満たせるという。また、組み込みのシナリオ・モデリング機能により、組織はシナリオを無制限に同時実行して、最適な方向性を決定できるほか、組み込みのパターン認識機能は、異常や差異に関する自動アラートを提供する。