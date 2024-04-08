¡Úµð¿Í¡Û¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤âÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤32ºÐ¤ÎÅû¹áÁÀ¤¦À§Èó¡ÄÂçÊª²ÃÆþ¤Ê¤é¤Þ¤¿¼ã¼ê¤Î²ê¤òÅ¦¤à
¡¡µð¿Í¤ÈDeNA¤¬¾ì³°Àï¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¿ûÌî¤ËÍèµ¨Åê¼ê¥³¡¼¥Á·óÇ¤°Æ¤¬µÞÉâ¾å¡ª¥Ï¥ï¥¤¼«¼ç¥È¥ìÁÈ¤ËÍË¾³ôÂ³¡¹¤Ç¼êÏÓ¤Ë´üÂÔ
¡Ö7Æü¤ËÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÅìµþÈÇ¤¬Êó¤¸¤¿¡¢¡ÚÅû¹á ÆüËÜÉüµ¢¡Û¤Î1ÌÌµ»ö¤Ç¤¹¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿Åû¹á¡Ê²ÅÃÒ=32¡Ë¤¬3·î¤ËÂàÃÄ¡£ÅÏÊÆ5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î³èÌö¤Î¾ì¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÚÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤â»ëÌî¡Û¤ÈÊó¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢º£²ó¤Îµ»ö¤Ï¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÅû¹á¤ÎÂåÍý¿Í¤¬¹ñÆâÊ£¿ôµåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µð¿Í¤ÏÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¸ÅÁã¤ÎDeNA¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢µ»ö¤Ç¤Ïµð¿Í¤¬°ìÊâ¤âÆóÊâ¤â¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê½ñ¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£8ÆüÄ«¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤â¡ØDeNAÉüµ¢»ê¤é¤º µð¿ÍÅû¹á¡Ù¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Êµå³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢µð¿Í¤Ï¸¶Á°´ÆÆÄ»þÂå¤«¤é¡¢Åû¹á¤¬½êÂ°µåÃÄ¤ò¼º¤¦¤¿¤Ó¤Ë·«¤êÊÖ¤·¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿º£µ¨¤Ï¡¢³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»178ËÜÎÝÂÇ¤Î¥ª¥É¡¼¥¢¤¬¡¢Æó·³Ä´À°¤òµñÈÝ¤·¤Æ³«ËëÄ¾Á°¤ËÅÅ·âÂàÃÄ¡£³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤º¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÊÆÄÌ»»223ËÜÎÝÂÇ¤ÎÅû¹á¤ÏÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¡£
¡¡DeNA¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿7Æü¤Ï3¡Ý0¤Ç°ìÌð¤òÊó¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö3ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿´Ý²Â¹À¡Ê34¡Ë¤¬Æó²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¸òÂå¡£½é²ó¤ÎÁöÎÝ¤ÇÂ¤Ë°ÛÊÑ¤¬À¸¤¸¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È·Ú½ý¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¬¡¢´Ý¤Ïºòµ¨¤âÉÔ¿¶¤È¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£º£·î11Æü¤Ë35ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â³Ú´Ñ¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ò·ïÄó¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µð¿Í¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡ÖÅû¹á³Í¤ê¡×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2014¡Á19Ç¯¤Ë6Ç¯Ï¢Â³¤Ç20È¯°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÅû¹á¤Ç¤¹¤¬¡¢20Ç¯¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤Ç¡¢22Ç¯¤«¤é¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Î½Ð¾ì¤â¸Â¤é¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï68»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÊÆÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤â¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£µßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«¤Ï¡¢´äÂ¼¤äÊ¡Î±¤ÎÎã¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÈùÌ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂçÊª¤Î²ÃÆþ¤Ï¼ã¼ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÃ¥¤¦¡£¤»¤Ã¤«¤¯°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¶¥Áè°Õ¼±¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë2Ç¯ÌÜ¤ÎÇëÈø¡Ê23¡Ë¤äÀõÌî¡Ê19¡Ë¡¢¿·¿Í¤Îº´¡¹ÌÚ¡Ê24¡Ë¤é¼ã¤¤²ê¤¬½Ð¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£º¸¤ÎÂçË¤¸õÊä¤Î½©¹¡Ê21¡Ë¤â¤¤¤ë¡£·×17Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À¸¶À¯¸¢¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Ä¥®¥Ï¥®Êä¶¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Êµð¿ÍOB¡Ë
´äÂ¼¤äÊ¡Î±¤ÏÆüËÜÉüµ¢¤ÎÇ¯¤Ï»¶¡¹¤ÊÀ®ÀÓ
¡¡¤³¤ÎOB¤¬Îã¤Ëµó¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÏÊÆÁ°¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È10Ç¯´Ö¤Ç188ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿´äÂ¼¤Ï¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿³ÚÅ·1Ç¯ÌÜ¤ÏÂÇÎ¨.183¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇÅÀ¤È»¶¡¹¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯ÅÏÊÆÁ°¤Î9Ç¯´Ö¤Ç192È¯¤ÈÃæÆü¤Î¼çË¤¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡Î±¤â¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ºå¿À1Ç¯ÌÜ¤ÏÂÇÎ¨.198¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢31ÂÇÅÀ¤È¶ìÏ«¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÎµÈÂ¼ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»þ¤«¤éÈà¤ÎÇ½ÎÏ¡¢¼ÂÀÓ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅû¹á¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï³ÍÆÀ¤òË¾¤àÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ã¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤âÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤32ºÐ¤Ê¤ó¤«µð¿Í¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¤»¤Ã¤«¤¯º´¡¹ÌÚ¤äÇëÈø¤ß¤¿¤¤¤Ê¼ã¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¤½¤Ã¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¡ä¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£Á´À¹´ü¤Ê¤é¤¤¤¶ÃÎ¤é¤º¡¢¼ã¼ê¤Î²ê¤òÅ¦¤ó¤Ç¤Þ¤ÇÉ¬Í×¤ÊÀïÎÏ¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡µð¿Í¤Î¿·¤¿¤ÊÆ°¸þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µì¥¨¡¼¥¹¤Î¿ûÌî¤Ë¡ÖÍèµ¨Åê¼ê¥³¡¼¥Á·óÇ¤°Æ¡×¤¬µÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¥Ï¥ï¥¤¼«¼ç¥È¥ìÁÈ¤ËÍË¾³ô¤¬Â³¡¹¤Ç¡½¡½¡£
´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£