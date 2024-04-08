春の茶摘みシーズン到来 中国重慶市
2日、重慶市永川区永栄鎮に広がる茶畑。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/王全超）
【新華社重慶4月8日】中国重慶市永川区では1万6千ムー（約1067ヘクタール）にわたる茶畑が収穫の季節を迎え、緑あふれる風景が広がっている。
2日、重慶市永川区永栄鎮に広がる茶畑。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/王全超）
2日、重慶市永川区永栄鎮に広がる茶畑。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/王全超）
2日、重慶市永川区永栄鎮に広がる茶畑。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/王全超）
2日、重慶市永川区永栄鎮に広がる茶畑。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/王全超）
2日、重慶市永川区永栄鎮に広がる茶畑。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/王全超）
2日、重慶市永川区永栄鎮に広がる茶畑。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/王全超）
2日、重慶市永川区永栄鎮に広がる茶畑。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/王全超）
2日、重慶市永川区永栄鎮に広がる茶畑。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/王全超）
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