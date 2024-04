アイジーエーが展開するアパレルブランド「axes femme」より、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』の世界観を表現したコレクションが登場!

親子で「ラプンツェル」になりきれるワンピースやバッグ、ネックレスなどのファッションウェア・雑貨が展開されます☆

axes femme ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』コレクション

公式オンラインショップ予約販売開始日:2024年4月8日(月)

店頭販売開始日:2024年4月12日(金)

アイジーエーが展開するアパレルブランド「axes femme」より、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』のコレクションが登場!

『塔の上のラプンツェル』は、ディズニー・アニメーションの記念すべき第50作目の作品として2011年に日本で劇場公開されました。

「ラプンツェル」は、強く賢く好奇心旺盛な新時代のプリンセスとして、世界中で多くのファンに愛されています。

今回発売されるのは、そんな「ラプンツェル」をイメージしたデザインのワンピース、バッグ、ネックレスなどのファッションウェア・雑貨。

親子で「ラプンツェル」のなりきり気分を楽しめるコレクションです☆

塔の上のラプンツェル/ワンピース

価格:9,900円(税込)

サイズ:F

ディズニー・アニメーション映画『塔の上のラプンツェル』に登場するプリンセス「ラプンツェル」をイメージしたラベンダー色のワンピース。

胸元のレースアップや、さりげないストライプのパフスリーブ、胸元や裾から覗く白いフリルなど、「ラプンツェル」のワンピースドレスのポイントが再現されています。

華やかで目を惹く刺繍は、「ラプンツェル」や「パスカル」、塔、ランタン、ティアラ、魔法の花、王国のシンボル「太陽の紋章」など、『塔の上のラプンツェル』の物語のモチーフをシルエットにしてあしらわれています。

「ラプンツェル」の金色の髪の色をイメージして、差し色には黄色を使用。

立体のシフォンフラワーを袖口に付けて、華やかさと物語の世界観が表現されています☆

塔の上のラプンツェル/キッズワンピース

価格:8,250円(税込)

サイズ:120cm・130cm・140cm

ディズニー・アニメーション映画『塔の上のラプンツェル』のプリンセス「ラプンツェル」をイメージしたラベンダーカラーのワンピース。

胸元のレースアップや、ストライプのパフスリーブなど、ラプンツェルのワンピースドレスのデザインポイントが表現されています。

胸元や裾から覗く白いフリルも印象的。

ウエストとバックネックはゴム仕様のため、脱ぎ着しやすいのも嬉しいポイントです。

華やかなパネルプリントの裾には、線画イラストタッチのかわいい「ラプンツェル」があしらわれています。

総柄部分は、「パスカル」、ランタン、ティアラ、王国のシンボル「太陽の紋章」など『塔の上のラプンツェル』の物語のモチーフをお花で繋いだ、ストライプに見えるようなデザイン。

ウエストギャザーで、ふんわり広がるプリンセスらしいシルエットもかわいい!

塔の上のラプンツェル/ネックレス

価格:4,950円(税込)

『塔の上のラプンツェル』に登場するモチーフをあしらった2連デザインのネックレス。

「ラプンツェル」をイメージした紫を基調とした色合いがポイントです。

ネックレストップの上段には、魔法の花のモチーフにきらめくラインストーンを組み合わせ、下段は花で囲われた額縁の中に太陽のモチーフを封入したデザイン。

チェーンには色鮮やかなカラービーズを散りばめて、華やかな印象に仕上げられています。

上段のチェーンは取り外しができるため、1連デザインとして使用することもできます☆

ラプンツェル/バッグ

価格:9,900円(税込)

上品な色合いが目を惹く配色デザインのサッチェルバッグ。

「ラプンツェル」と装飾モチーフの箔押しで、華やかなデザインに仕上げられています。

魔法の花のモチーフチャームがポイント。

バッグの中は色鮮やかな総柄の裏地が使われています。

付属のベルトを使ってショルダーバッグ・リュックとしても使える3way仕様のバッグです☆

『塔の上のラプンツェル』の世界観を表現した、親子で「ラプンツェル」になりきれるファッションウェアと雑貨。

axes femme の『塔の上のラプンツェル』コレクションは、2024年4月8日(月)より公式オンラインショップにて予約販売、4月12日(金)より店頭販売開始です☆

axes femme公式オンラインショップはこちら

