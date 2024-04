アイドルグループ・日向坂46の11枚目シングル「君はハニーデュー」(5月8日発売)の商品収録内容が8日、グループ公式サイトで発表された。シングルは前作「Am I ready?」(昨年7月発売)以来10ヶ月ぶり。本作からグループ初の選抜制が採用され、表題曲「君はハニーデュー」のセンターは四期生・正源司陽子が務める。今作は初回仕様限定盤TYPE-A〜D(いずれもCD+Blu-ray)、通常盤(CD)の5形態。

【収録曲一覧】1. 表題曲「君はハニーデュー」(加藤史帆、佐々木久美、佐々木美玲、東村芽依、金村美玖、河田陽菜、小坂菜緒、富田鈴花、丹生明里、松田好花、上村ひなの、正源司陽子、平尾帆夏、藤嶌果歩、宮地すみれ、山下葉留花)2. 共通カップリング ひなた坂46曲「錆つかない剣を持て!」(高瀬愛奈、高本彩花、濱岸ひより、高橋未来虹、森本茉莉、山口陽世、石塚瑶季、小西夏菜実、清水理央、竹内希来里、平岡海月、渡辺莉奈)3. ユニット曲「どこまでが道なんだ?」初回仕様限定盤TYPE-A収録(金村美玖、高橋未来虹、山口陽世、平岡海月)4. ユニット曲「恋とあんバター」初回仕様限定盤TYPE-B収録(河田陽菜、森本茉莉、平尾帆夏、藤嶌果歩)5. ユニット曲「夜明けのスピード」初回仕様限定盤TYPE-C収録(小坂菜緒、上村ひなの、正源司陽子、山下葉留花)6. 四期生曲「雨が降ったって」 初回仕様限定盤TYPE-D収録(石塚瑶季、小西夏菜実、清水理央、正源司陽子、竹内希来里、平尾帆夏、平岡海月、藤嶌果歩、宮地すみれ、山下葉留花、渡辺莉奈)7. 通常盤カップリング曲「僕に続け」(加藤史帆、齊藤京子、佐々木久美、佐々木美玲、高瀬愛奈、高本彩花、東村芽依、金村美玖、河田陽菜、小坂菜緒、富田鈴花、丹生明里、濱岸ひより、松田好花、上村ひなの、高橋未来虹、森本茉莉、山口陽世、石塚瑶季、小西夏菜実、清水理央、正源司陽子、竹内希来里、平尾帆夏、平岡海月、藤嶌果歩、宮地すみれ、山下葉留花、渡辺莉奈)初回仕様限定盤の特典にはTYPE-A〜Cには『日向坂46 四期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」』の前編・中編・後編がそれぞれつく。TYPE-Dには『日向坂46 四期生「Behind the scenes of 新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」』がつく。