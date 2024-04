人気のイラストレーター・ぢゅのさんが描く猫たちのシリーズ「mofusand」のテーマカフェが、東京・大阪・名古屋で開催決定!

野菜や果物に包まれた「mofusand」の猫たちをモチーフにしたフードメニューやデザート、ドリンクが提供される、“マルシェ”をテーマにしたスペシャルカフェです☆

mofusand もふもふ marché café

開催場所・期間:

東京:BOX cafe&space 表参道ヒルズ店/2024年4月25日(木)〜6月30日(日)東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階大阪:kawara CAFE&DINING 心斎橋店/2024年5月10日(金)〜6月16日(日)大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋オーパ 9階愛知:BOX cafe&spaceグローバルゲート名古屋2号店/2024年4月18日(木)〜6月16日(日)愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階

予約方法:2024年4月8日(月)12:00カフェ公式サイトOPEN/13:00〜予約受付スタート(先着順)

予約金:無料申込につき、4席まで予約可

カフェ入場:お食事券 1,000円+手数料 300円

※予約をされた方を優先的に案内します

※予約された方には予約チケット兼1,000円分のお食事チケットを配布します

“マルシェ ”をテーマに、野菜や果物に包まれた「mofusand」の猫たちのとびっきりかわいカフェが展開されます。

期間中は、猫をモチーフにしたパスタなどのフードメニューや、パフェなどのデザートメニュー、フロートなどのドリンクメニューが登場。

かわいい猫たちに癒されながら、フォトジェニックなお料理を楽しめます☆

ドリンク注文特典

ドリンクメニューを注文された方に、全6種類のコースターを1品につき1枚をランダムでプレゼント!

にんじんやりんご、トウモロコシなどをかぶった猫のデザインです。

カフェメニュー

グラにゃんパスタ

価格:1,890円(税込)

ブロッコリーやトマト、かぼちゃなどのお野菜がゴロゴロと入っているクリームパスタ。

プレートには足跡があしらわれています。

トマトとかぼちゃの猫が野菜に紛れているのもかわいいポイントです☆

おやさいタコにゃイス

価格:1,790円(税込)

猫の形をしたライスが特徴的な「おやさいタコにゃイス」

プレートで、チーズのお魚をにゃんこが狙っている様子を表現しています!

タコスミートやお野菜をライスと混ぜて食べるのがおすすめです。

おさかにゃんバーガー

価格:1,790円(税込)

猫のシルエットをイメージしたハンバーガー。

野菜とアジフライ、タルタルソースをサンドしています。

猫の耳と、尻尾のピックが付いていて、プレートには肉球もデザインされています。

フルーツにゃっフェ

価格:1,490円(税込)

いちごやチェリー、バナナなどを使ったフルーツパフェ。

ヨーグルトアイスや牛乳プリンで白猫が表現されています。

プレートにちょこんとついている足跡にも注目です☆

りんごフレンチにゃースト

価格:1,690円(税込)

リンゴをかぶった猫が乗ったキャラメルシロップのフレンチトースト。

リンゴのキャラメリゼやラズベリーアイスと一緒に楽しめます。

トーストには猫の足跡つき☆

かくれんぼドーにゃつ

価格: 1,490円(税込)

かわいい猫のお尻が目を引くドーナツ。

しっぽがついた、フォトジェニックなデザートです。

チョコクランチやコーヒーアイスを使っているため、ほろ苦い味わいを楽しめます。

にゃんこフロート

価格: 各1,090円(税込)

3種類の猫のフロート。

「苺にゃんこ」には、いちご乳酸菌ドリンクとヨーグルトアイスが、「梨にゃんこ」には梨ソーダとキャラメル生クリームアイスが、「紅茶にゃんこ」にはアイスティーとバニラアイスが使われています。

にゃんこフロートを注文の方は、プラス990円(税込)でチャーム付きマドラーを購入可能です。

ホットカフェにゃテ

価格:990円(税込)

おやさいマルシェの「mofusand」のアートがあしらわれたカフェラテ。

ラテコッタはランダムで提供されます。

どの柄が来るかは頼んでからのお楽しみです☆

おやさいドリンクにゃん

価格:1,990円(税込)

りんごドリンクをベースに、にんじんゼリーが入ったドリンク。

カフェのキービジュアルがデザインされたテイクアウト可能なボトルに入っています☆

※早めに消費ください

※ボトルはこぼれやすくなっているので、持ち運びには注意ください

サイドドリンク

価格:各690円(税込)

種類:コーヒー(ICE/HOT)・紅茶(ICE/HOT)・コーラ・ジンジャエール・オレンジ

サイドドリンクには、コーヒーや紅茶、コーラなどが登場。

ホットやアイスなどシーンやお料理にあわせて選べます。

※サイドドリンクはワンオーダー対象外です

野菜や果物に包まれた「mofusand」の猫たちが登場する、“マルシェ”をテーマにしたスペシャルカフェ。

「mofusand もふもふ marché café」は、2024年4月18日(木)より順次、名古屋、東京、大阪にて開催です☆

©mofusand

