【dアニメストア】2024春アニメ配信ラインアップ公開！「この素晴らしい世界に祝福を！３」「デート・ア・ライブＶ」など含む、65作品配信！

dアニメストアの2024年春の新作アニメ配信ラインアップが発表された。

dアニメストアでは、2024春アニメ・計65作品(※2024年4月5日 現在)の配信が決定している。

新番組も充実のラインアップとなっているので、 2024春アニメもdアニメストアでアニメを楽しもう。

【2024春アニメ・配信決定一覧(※2024年4月5日 時点)】

≪地上波先行・最速≫

・Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ

・神は遊戯に飢えている。

・Unnamed Memory

・この素晴らしい世界に祝福を!3

・怪異と乙女と神隠し

・デート・ア・ライブV

≪地上波同時・最速≫

・終末トレインどこへいく?

・ゆるキャン△ SEASON3

・魔法科高校の劣等生 第3シーズン

・魔王学院の不適合者 II 〜史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う〜

・夜のクラゲは泳げない

・THE NEW GATE

・無職転生II 〜異世界行ったら本気だす〜

≪地上波同時≫

・出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした

・Re:Monster

・ワンルーム、日当たり普通、天使つき。

・当て馬キャラのくせして、スパダリ王子に寵愛されています。【オンエア版】

≪見放題最速≫

・転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます

・時光代理人 -LINK CLICK- II(字幕版)

・時光代理人 -LINK CLICK- II

・アストロノオト

・HIGHSPEED Etoile

・龍族 -The Blazing Dawn-(日本語吹替版)

・転生貴族、鑑定スキルで成り上がる

≪見放題≫

・WIND BREAKER

・声優に丸なげ!

・アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」

・となりの妖怪さん

・声優ラジオのウラオモテ

・ひみつのアイプリ

・ヴァンパイア男子寮

・花野井くんと恋の病

・黒執事 -寄宿学校編-

・響け!ユーフォニアム3

・烏は主を選ばない

・夜桜さんちの大作戦

・忘却バッテリー

・狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF

・SHIBUYA(ハート)HACHI

・オーイ!とんぼ

・パズドラ 第7シリーズ

・喧嘩独学

・「ポンコツクエスト〜魔王と派遣の魔物たち〜」 シーズン8

・「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」TV版

・にじよん あにめーしょん2

・刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-

・ガールズバンドクライ

・じいさんばあさん若返る

・リンカイ!

・バーテンダー 神のグラス

・怪獣8号

・転生したらスライムだった件 第3期

・僕のヒーローアカデミア 第7期

・シンカリオン チェンジ ザ ワールド

・ブルーアーカイブ The Animation

・変人のサラダボウル

・テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編

・聖闘士星矢: Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ Part 2

・おまえうまそうだなワールド ティラノがやってくる!

配信日時等の詳細はサイトにて随時更新

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CF/spring

※ラインアップ及び配信日時等については、予告なく変更される場合あり。



その他、新番組を存分に楽しめる企画も随時展開。特集企画等も合わせてチェック!

特集一覧: https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CF/feature_index



(サイトTOP > さがす > 特集一覧)

【dアニメストア】

◆利用料金:月額550円(税込)※アプリから入会の場合は月額650円(税込)。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの1か月分の料金となる。日割り計算はされないので注意。



【初回は初月無料】

キャンペーン期間中(2014年11月8日〜)に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合あり。詳細はdアニメストアの利用規約などを確認。 31日経過後も利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかる。その他適用条件は7日間無料と同様。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部視聴になれないコンテンツがあり。過去に7日間の初回無料の適用を受けた人で本キャンペーンの適用を受けていない場合は適用対象。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更される場合あり。

本サービスの詳細についてはドコモのHPを確認。





【NTTドコモ→商品・サービス→スマートライフ→エンターテイメント→dアニメストア】

>> 【dアニメストア】2024春アニメ配信ラインアップ公開!「この素晴らしい世界に祝福を!3」「デート・ア・ライブV」など含む、65作品配信! の元記事はこちら