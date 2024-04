兵役中のBTS・J-HOPEが自身のポップアップに軍服姿で登場！ファンに感謝「愛しています！！！」

兵役中のBTS(防弾少年団)・J-HOPEが自身のポップアップに足を運んだ。

【写真】J-HOPE、“コンドーム柄シャツ姿”称賛されたワケ

J-HOPEは4月7日、自身のインスタグラムを更新。「来てくださってありがとうございました!!!愛しています!!!」と綴り、複数の写真を投稿した。

公開された写真には、軍服姿のJ-HOPEがポップアップの様々な場所で記念撮影をしている様子が収められている。

3月30日から4月5日まで、ソウルの聖水洞(ソンスドン)ではポップアップ「HOPE ON THE STREET'POP-UP」が開催された。このイベントは、3月28日より公開のドキュメンタリーシリーズ、そして29日にリリースされたスペシャルアルバム『HOPE ON THE STREET VOL.1』を記念して開かれたもので、J-HOPEのアイデンティティが体験可能なスポットとなっていた。

(写真=J-HOPE Instagram)

3フロアで構成されたポップアップは、スペシャルアルバム、ドキュメンタリーシリーズに関連するストリートムードのオブジェやビハインドコンテンツで満たされていた。

訪れたファンには、J-HOPEの新曲と映像を楽しむだけでなく、各階に噴射された香りを嗅ぎ、ドリンクを試飲するなど、多様な経験が提供されたという。これは、皆がポップアップで共感覚的な体験をすることを望んだJ-HOPEのアイデアだ。

(写真提供=OSEN)J-HOPE

4月8日には、『HOPE ON THE STREET VOL.1』が米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」(4月13日付)で5位を記録したJ-HOPE。兵役中にもかかわらず、様々なコンテンツで不在を感じさせない彼の除隊は、今年10月に予定されている。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント(現HYBE)の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン(英:Jeong)の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。