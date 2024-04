2024年5月第2週に、11インチおよび13インチOLED iPad Pro、12.9インチiPad Air、刷新されたMagic KeyboardおよびApple Pencilアクセサリーが登場する可能性があると報じられました。iPadモデルの刷新は1年半ぶりで、「Apple史上最大級のiPad発表会になる可能性がある」と伝えられています。Apple (AAPL) Future Products Could Include Robots and Smart Home Push - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-04-07/apple-aapl-future-products-could-include-robots-and-smart-home-push-lupinmna2024 iPad: New iPad Pro & iPad Air To Launch In Mayhttps://www.knowyourmobile.com/news/2024-ipad-new-ipad-pro-ipad-air-to-launch-in-may/New iPad Pro and iPad Air launch likely set for second week of May, expect iPad Pro price increases - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/04/07/new-ipad-pro-may-mark-gurman/Appleの事情に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者が報じたところによると、Appleの小売店が新製品のマーケティング資料を受け取る準備をしているとのことで、これはAppleの新製品リリースが近づいていることを示すサインだそうです。2024年5月第2週(5月6日週)の登場が期待されるのは、ミニLEDからiPhoneのようなOLEDディスプレイに移行したiPad Proと、前モデルよりも大きくより手頃な価格になったiPad Air、それから刷新されたMagic Keyboardと第3世代のApple Pencilです。新しいiPad Proは、全体的なデザインが薄くシャープなものに変わり、フロントカメラが短辺ではなく長辺に付くとのこと。また、AppleのM3チップが搭載される予定で、OLEDに変わることでより深いコントラストと明るさが生まれるとされています。ガーマン氏によると、端末の価格は上昇する模様。また、ディスプレイのぎらつきを軽減する「マットスクリーン」のオプションが、iPadシリーズでは初めて追加されるのではないかとみられています。iPad Airは11インチと12.9インチが登場する予定。その他の詳細は不明で、ProモデルのようにM3チップが搭載されるかどうかもわかっていません。Apple Pencilにはペン本体を握ることで発動するらしき「スクイーズジェスチャー」という機能が搭載されるとみられています。スクイーズジェスチャーを使うと、イラスト制作時に図形やテキストフィールドを追加することなどができるとのこと。Magic Keyboardはアルミニウム素材をベースにしたつくりで、トラックパッドを備えていて、iPadとつなげることで「ノートPC」のような見た目になるそうです。Appleはまた廉価版iPadとiPad miniの新モデルにも取り組んでいるとのことですが、ガーマン氏によるとこれらは2024年内に登場する可能性は低いとのこと。性能面でもiPadは2022年の第10世代モデルのコストダウン版にとどまり、iPad miniはプロセッサのアップグレード以上のものは含まれないだろうとガーマン氏は述べています。Appleの今後登場するかもしれない新製品としては、折りたたみ可能なiPadや、2024年後半に登場すると伝えられているAI製品、10年という長いスパンで開発される見込みの家庭用ロボットなどがあります。Appleが家庭用ロボットの開発を検討中であると報じられる - GIGAZINE