毎年4月に行われている鬼頭明里のファンクラブイベント、その第4回目となる<smile giving day vol.4>が4月6日に、品川インターシティホールで開催された。例年よりもさらに里民(鬼頭ファンの呼称)との交流が深まった、昼夜2部公演の模様をお伝えする。イベント冒頭、鬼頭自身の影ナレの後に客席後方から登場し、会場に集まった里民を驚かせた鬼頭。客席の間を歩いて里民との近さに喜びの表情を浮かべながら、もはやお馴染みとなった、MCを担当するダンサーの甚古萌さんを呼び込む。甚古さんは、最近Xのプロフィールに“MC”を追加しているだけあって、流れるようにイベントを進行していく。

昼の部・夜の部で異なるテーマが用意されていた今回のイベント。昼のテーマは『あかりと VS 編』だ。鬼頭と里民で4つの対決を行い、里民が1勝するごとに鬼頭のサイン入りブロマイドがもらえるとあって、会場の里民も気合いがみなぎる。昼の部の対決1つ目は、「鬼頭明里4択クイズ」。鬼頭にまつわる4択クイズを、鬼頭はフリップに書き、里民は拍手による多数決で回答を決めていく。「3rdシングル「キミのとなりで」のMVに出てくるスポーツはどれ?」という簡単なものから「ラクーンドッグの鬼頭明里プロフィールに現在掲載されている作品のタイトル数は?」といった難問が全10問出題され、熾烈な争いを繰り広げた。昼の部2つ目の対決は、「早押しなぞなぞ」。抽選で選ばれた5人の里民がステージに登壇し、鬼頭と1on1で早押し対決を繰り広げる。なぞなぞの難易度が高く回答に悩む里民が続出する展開となったが、鬼頭が勝つと渡せるプレゼントが減ってしまうことから、椿本プロデューサーがヒントを出したり、鬼頭が押した早押しボタンを戻すなどして全面バックアップ。その結果、見事に里民の勝利を引き寄せた。昼の部の対決3つ目は、「なわとび イントロ ドン!」。こちらも里民5人がステージに登壇し、鬼頭の楽曲イントロクイズに挑戦することに。ただし、解答権を得るためには、なわとびを先に連続10回飛ぶことが条件となっており、頭だけでなく体力も消耗する過酷なクイズとなった。普段ライブのパフォーマンスで鍛えられているだけあって、鬼頭は軽々となわとびを飛び終えるものの、相手が終わるまでゆっくり待って解答権を先に譲る里民想いなところを見せる場面も見受けられた。昼の部最後の対決は、「ストラックアウト!」。抽選で選ばれた里民は鬼頭とストラックアウト勝負を行い、総合ポイントが高かった方が勝利となるルール。こちらの対決でも、投球者ごとに椿本プロデューサーが的の位置を巧妙にズラすことによって、鬼頭は惜しくも負けてしまう結果となった。また、夜の部では『あかりと WITH 編』をテーマに、昼とは一転して鬼頭と協力企画を行うことに。昼の部でも行なった「ストラックアウト!」のほか、甚古さんが披露したダンスをお手本に客席の里民たちがダンスを覚え、それが何の楽曲なのかを当てるという「あかりん楽曲ダンスクイズ」や、これまでの楽曲衣装の一部に超ズームした画像が表示され、それが何の時のものか当てる「超ズーム衣装クイズ」などが行われた。事前に実施したいくつかのアンケートの回答から、それぞれ1位となった回答を当てる「1位を当てろ!里民一斉調査」のコーナーでは、「鬼頭明里の魅力は?」という質問に対して里民からチャームポイントが続々と挙げられ、その回答に鬼頭が思わず照れてしまうなど、終始鬼頭への熱い想いが溢れ出ているFCイベントとなった。イベントの最後には、鬼頭からの告知コーナーが。今年10月に迎えるアーティストデビュー5周年を記念した2ndミニアルバムがリリースされることがサプライズで発表されると、会場からはこの日一番の拍手が鳴り響いた。ミニアルバムのタイトルは『Give Me Five!』。現在鋭意収録中とのことで、発売日などの詳細は、追って発表される。そして、この日の思い出として、里民たちと記念の集合写真を撮影し<smile giving day vol.4>を締めくくった。