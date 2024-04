今週の全米アルバム・チャート(Billboard 200)は、ビヨンセの最新作『COWBOY CARTER』が初登場で1位に輝いた。ビヨンセはこれで、ソロ・アルバム全8作が全米1位を獲得した。『COWBOY CARTER』は、初週40万7,000ユニットを売り上げ、先週、フューチャーとメトロ・ブーミンのコラボレーション・アルバム『We Don’t Trust You』が打ち出した25万1,000ユニットを大きく上回り、現時点、2024年最大の週間セールスをマークした。

『COWBOY CARTER』は『Billboard』のトップ・カントリー・アルバム・チャートでも1位につけ、女性のブラック・アーティストでは初となる快挙を遂げた。先週トップだったフューチャーとメトロ・ブーミンの『We Don’t Trust You』は2位に後退。カントリー・シンガーのモーガン・ウォレンが昨年3月にリリースした『One Thing At A Time』が4位から3位に再浮上した。今週のトップ10には、ビヨンセほか、BTSのメンバー、J-HOPEの2作目のソロ・アルバム『Hope On The Street, Vol.1』が5位に初登場している。ソロ・デビュー・アルバム『Jack In The Box』の6位を上回り、アメリカでのソロ最高位をマークした。Ako Suzuki