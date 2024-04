春アニメ「Re:Monster」第2話あらすじ、場面写真公開！ 早くも内乱勃発!? オーガへ【存在進化】!?

2024年4月4日(木)より放送中の春アニメ「Re:Monster」より、第2話のあらすじ・先行カットが公開された。

「Re:Monster」(原作・金斬児狐)は、アルファポリスにて大好評連載中の怪物転生下克上ファンタジー小説。原作小説計14冊、コミックス1〜10巻が好評発売中で、シリーズ累計発行部数170万部(※漫画、電子含む)を突破している人気シリーズだ。



今回、4月11日(木)放送のTVアニメ第2話のあらすじ・先行カットが公開された。

【あらすじ&先行カット】

■第2話「Re:D bear」

<あらすじ>

ランクアップしたゴブ郎は、ゴブリンからホブゴブリンへと進化し、他の同世代のゴブリンたちのコーチ役を引き受け、訓練をはじめていると、出稼ぎに行っていた親世代のゴブリンたちが洞窟へと戻ってきた。彼らは繁殖用に人間の女を捕えてきたが、ゴブ郎にとってそれは受け入れがたい行為だった。そこでゴブ郎は自らに人間の処遇を任せてほしいと頼むものの、生まれたてのゴブ郎に言われたとあっては親世代も腹立たしい。そして、親世代対新世代の決闘が始まり……。



<スタッフ>

脚本:山口 宏

絵コンテ:大槻敦史

演出:吉田俊司

総作画監督:松竹徳幸、日向正樹

作画監督:松竹徳幸、菅原美由紀、上西麻耶、久保美月、澤村 亨、田中綾子、ウクレレ善似郎

【WEB予告】

【Blu-ray情報】

TVアニメ「Re:Monter」を収録したBlu-ray第1巻、第2巻、第3巻、第4巻が発売決定!!

アニメ描き下ろしデジパック仕様ジャケットや小早川ハルヨシ先生描き下ろしショート漫画を収録したブックレットなど特典盛りだくさん!



その他詳細はアニメ公式HPを確認。

https://re-monster.com



【商品情報】

■TVアニメ「Re:Monster」Blu-ray第1巻 (PCXP.51121)

発売日:第1巻 2024年6月19日発売予定

収録話:第1話-第3話

■TVアニメ「Re:Monster」Blu-ray第2巻 (PCXP.51122)

発売日:第2巻 2024年7月24日発売予定

収録話:第4話-第6話

■TVアニメ「Re:Monster」Blu-ray第3巻 (PCXP.51123)

発売日:第3巻 2024年8月28日発売予定

収録話:第7話-第9話

■TVアニメ「Re:Monster」Blu-ray第4巻 (PCXP.51124)

発売日:第4巻 2024年9月25日発売予定

収録話:第10話-第12話

価格:各巻11,000円(税込)

【音楽情報】

■TVアニメ「Re:Monster」OPテーマ

CHANSUNG(2PM) & AK-69 feat. CHANGMIN(2AM) 「Into the Fire」



2024年4月24日(水)発売

Single 「Into the Fire」

CHANSUNG(2PM) & AK-69 feat. CHANGMIN(2AM)



【FC盤】CD+DVD AVC1-61436/B 2,500円(税込)

封入特典:ランダムフォトカード(FC盤絵柄5種より1種)

【FC盤】CD Only AVC1-61437 1,200円(税込)

封入特典:ランダムフォトカード(FC盤絵柄5種より1種)

【通常版】CD+Blu-ray AVCD-61434/B 2,500円(税込)

封入特典:ランダムフォトカード(通常盤絵柄5種より1種)

【通常盤】CD Only AVCD-61435 1,200円(税込)

封入特典:ランダムフォトカード(通常盤絵柄5種より1種)

■TVアニメ「Re:Monster」EDテーマ

EverdreaM「運命」(読み:さだめ)



【CD情報】

2024年5月8日(水)発売

2nd Single「運命」

EverdreaM



【アニメ「Re:Monster」盤[通常盤]】CD Only

HDS-0006 ¥1,210(税込)

【EverdreaM盤[初回生産限定盤]】CD+DVD

HDS-0004〜0005

2,420円(税込)





【各種プレゼントキャンペーン実施中!】

1.メインキャスト5名+EverdreaM直筆サイン入り番宣ポスタープレゼントキャンペーン

応募方法:TVアニメ「Re:Monster」公式X(@ReMonster_anime)をフォロー&対象ポストをRP

応募締切:4月11日(木)23:59まで

当選人数:1名

賞品:佐藤拓也、細田健太、加隈亜衣、植田佳奈、菅野真衣、EverdreaM(Misato,Hitomi)7名による直筆寄せ書きサイン入り番宣B2ポスター

2.キャスト直筆サイン入り台本プレゼントキャンペーン

応募方法:TVアニメ「Re:Monster」公式X(@ReMonster_anime)をフォロー&対象ポストをRP

応募締切:4月11日(木)23:59まで

当選人数:1名

賞品:佐藤拓也、細田健太2名による直筆サイン台本





3.ヒロインキャスト3名直筆寄せ書きサイン色紙プレゼントキャンペーン

応募方法:TVアニメ「Re:Monster」公式X(@ReMonster_anime)をフォロー&対象ポストをRP

応募締切:4月15日(月)23:59まで

当選人数:1名

賞品:加隈亜衣、植田佳奈、菅野真衣、3名による直筆寄せ書きサイン入り色紙

【第2弾PV公開中!OP/ED楽曲にのせて物語の深層へ迫る!】

TVアニメ「Re:Monster」第2弾PVが公開中!



PV内ではCHANSUNG(2PM) & AK-69 feat. CHANGMIN(2AM)によるOPテーマ「Into the Fire」と、EverdreaMによるEDテーマ「運命」を聴くことができる。ゴブ朗たち怪物傭兵団「パラベラム」の旅の様子とともにぜひチェックしよう。



◼︎TVアニメ「Re:Monster」第2弾PV

【原作情報】

アルファポリスにて大好評連載中の怪物転生下克上ファンタジー

原作小説計14冊、コミックス1〜10巻好評発売中!

シリーズ累計発行部数170万部突破!(※漫画、電子含む)



<あらすじ>

ある日同僚と飲みに行った帰り道、妹的存在兼ストーカーな少女に殺された。

しかし目を覚ますと、そこは異世界。

しかも弱小ゴブリンに転生してしまっていたのだ……。



喰えば喰うほど強くなる【吸喰能力】を駆使して、

あっという間にゴブリン・コミュニティのトップに君臨。

仲間とともに進化を繰り返し、奪った人間の女達も手なずけた。



仲間を危険に晒すものはモンスターであろうが人間であろうが許さない。

敵とみなせばとにかく喰って喰って喰いまくってやる!



今度こそ力の限り、弱肉強食なこの世界を生き抜くために!!



原作小説&コミックス最新刊大好評発売中!

原作小説「Re:Monster 暗黒大陸編 4」

著者:金斬児狐



コミックス「Re:Monster 11」

原作:金斬児狐

漫画:小早川ハルヨシ

原作特設サイト: https://www.alphapolis.co.jp/media/remonster

【作品情報】

■TVアニメ「Re:Monster」



<放送情報>

2024年4月4日より放送中!!

TOKYO MX:毎週木曜24:00〜

BS11:毎週木曜24:30〜

テレビ北海道:毎週金曜25:43〜



<配信情報>

地上波先行!どこよりも早く配信!

U-NEXT・アニメ放題:毎週月曜24:00〜



dアニメストアにて地上波同時配信!その他配信サービスにて配信!



<CAST>

ゴブ朗/佐藤拓也 ゴブ吉/細田健太 ゴブ美/加隈亜衣 ゴブ江/植田佳奈 ホブ星/山根綺 ホブ里/大森日雅 赤髪ショート/菅野真衣 姉妹さん/山村響 鍛冶師さん/島袋美由利 錬金術師さん/東城日沙子 ルービリア/稗田寧々



<STAFF>

原作:金斬児狐 「Re:Monster」(アルファポリス刊) 原作イラスト:ヤマーダ、NAJI柳田 漫画:小早川ハルヨシ 監督:イナガキタカユキ シリーズ構成:山口宏 キャラクターデザイン:高岡淳一 色彩設計:門脇由佳 美術監督:荒井和浩 撮影監督:近藤慎与 音響監督:阿部秀平 音響効果:山谷尚人(サウンドボックス) 録音調整:小島信人(Cygames) 音響スタジオ:スタジオトロン 音響制作:セイバーリンクス 編集:小池祐樹 音楽:坂部剛 プロデュース:ジェンコ アニメーション制作:スタジオディーン



<introduction>

突如ストーカーに刺され、目覚めると最弱ゴブリンに転生していたゴブ朗。

喰えば喰うほど強くなる【吸喰能力】で異常な進化を遂げ、

あっという間にゴブリン・コミュニティのトップへ――



弱肉強食の異世界で、有能な仲間達とともに生き抜いていく痛快下克上サバイバル!

怪物転生ファンタジーが蠢き出す!!



<音楽情報>

OPテーマ:CHANSUNG(2PM) & AK-69 feat. CHANGMIN(2AM) 「Into the Fire」

EDテーマ:EverdreaM 「運命」(読み:さだめ)



<各種詳細>

原作小説公式サイト: https://www.alphapolis.co.jp/media/remonster

アニメ公式HP: https://re-monster.com/

アニメ公式X(Twitter):@ReMonster_anime (ハッシュタグ #remonster_anime )





(C) 金斬児狐・アルファポリス/リ・モンスター製作委員会