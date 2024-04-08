¡ØFF7¡Ù¥»¥Õ¥£¥í¥¹¤òÇ´ÅÚ¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª ¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤ªÊÖ¤·¤ËÀäË¾¤òÂ£¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Àµ½¡¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡ÈÄ¹¤¤¥Ý¥Ã¥¡¼¡É¤ò»ý¤Ã¤¿¸«¤¿ÌÜ¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡ÚÇ´ÅÚ¡§FF7¡Û¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤ªÊÖ¤·¤ËÀäË¾¤òÂ£¤ë¥»¥Õ¥£¥í¥¹ÍÍ¡Úºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦¾®¼ê¤Þ¤¤¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¤ªÊÖ¤·¤ÏÀäË¾¤Ç¥¥Þ¥ê¡ù
¡ÚÇ´ÅÚ¡§FF7¡Û¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤ªÊÖ¤·¤ËÀäË¾¤òÂ£¤ë¥»¥Õ¥£¥í¥¹ÍÍ¡Úºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Û
¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤¬1997Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥²¡¼¥à¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼VII¡Ù¡£2024Ç¯2·î29Æü¤Ë¤Ï¥ê¥á¥¤¥¯¤ÎÂèÆóÃÆ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼» ¥ê¥Ð¡¼¥¹¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¾®¼ê¤Þ¤¤¤µ¤ó¤â¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼» ¥ê¥Ð¡¼¥¹¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âFF7¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤ªÊÖ¤·¤ËÀäË¾¤òÂ£¤ë¥»¥Õ¥£¥í¥¹¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½é¤á¤Ë´éÉôÊ¬¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¡¼¥ë¥É¤ò»È¤Ã¤Æ´é¤Î·Á¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·Á¤òÀ°¤¨¤¿¤é¡¢±ôÉ®¤Ç²¼½ñ¤¤ò¤·¤ÆÇö¤¤¿§¤«¤é½ù¡¹¤ËÌÜ¤äÈýÌÓ¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤³¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÌ¿¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡ª
¡¡¼¡¤Ï²¼È¾¿È¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¹õ¿§¤ÎÇ´ÅÚ¤ÇÂ¤Ê¤É¤òºî¤ê¡¢¥¢¥ë¥ß¥ï¥¤¥ä¡¼¤ÇÊä¶¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¾åÈ¾¿È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¥¢¥ë¥ß¥ï¥¤¥ä¡¼¤òº¹¤·¹þ¤ó¤ÇÊä¶¯¤·¤Ê¤¬¤é·Á¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç´ÅÚ¤òÇö¤¯¿¤Ð¤·¤Æ¥³¡¼¥È¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¤Æ·Á¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥Ï¥µ¥ß¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥»¥Õ¥£¥í¥¹¤Î°áÁõ¤ÏºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¾®¼ê¤Þ¤¤¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍ¥Àè¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ÈÂÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤¿¤é¼ê¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢À¯½¡¥Ý¥Ã¥¡¼¤ò»ý¤Æ¤»¤ë¤Î¤Çº¸¼ê¤Ï°®¤Ã¤¿·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¤Þ¤«¤ÊÉôÊ¬¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°áÁõ¤ÎÁõ¾þÉôÊ¬¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤éºÙ¤«¤Êºî¶È¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ªÅö¤Æ¤ä¥³¡¼¥È¤Î¶â¶ñÉôÊ¬¤Ê¤ÉÈó¾ï¤ËºÙ¤«¤Êºî¶È¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áõ¾þÉôÊ¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢È±¤ÎÌÓ¤ÎºîÀ®¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç´ÅÚ¤ò¥Ï¥µ¥ß¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ·Á¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹È±¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ç´ÅÚ¤ÇÈ±¤òºî¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥»¥Õ¥£¥í¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¥¨¥¢¥ê¥¹¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÁ°È±¤¬ÆÃÄ§¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Á°È±ºîÀ®¤âÆñ¹Ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡È±¤ÎÌÓ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢´¥Áç¤µ¤»¤ÆÆ¬ÉôÊ¬¤òÆ¹ÂÎ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¤ÇÆ·ÉôÊ¬¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¥»¥Õ¥£¥í¥¹¤Ë»ý¤¿¤»¤ëÀ¯½¡¥Ý¥Ã¥¡¼¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤ªÊÖ¤·¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª²Û»Ò¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÝ¶ú¤ò¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤Ä¹¤µ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç´ÅÚ¼ù»é¤ò¿å¤ÇÍÏ¤«¤·¤Æ¥Á¥ç¥³¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤µ¤¤Û¤É¤ÎÃÝ¶ú¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆóÅÙÅÉ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¥Ú¥ó¤Ç¾ÆÌÜ¤âÉÁ¤¤³¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤ËÅÚÂæÉôÊ¬¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÇ´ÅÚ¤òÉß¤µÍ¤á¤ÆÃÏÌÌ¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£»õ¥Ö¥é¥·¤ò»È¤Ã¤ÆÉ½ÌÌ¤òÆëÀ÷¤Þ¤»¤Æ¤«¤éÎÐ¿§¤ÎÇ´ÅÚ¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤Ê¤ó¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥ª¥é¥Þ¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ÃÏÌÌ¤Ë²Ö¤ò¿¢¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤Ê¤ó¤«¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Á¥ç¥³¥Ü¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®ÊªÎà¤ÎºÙ¤«¤ÊÄ´À°¤ò½ª¤¨¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¡¡´°À®¤·¤¿¤Î¤¬¥³¥Á¥é¡£²Ä°¦¤é¤·¤µ¤È¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¥»¥Õ¥£¥í¥¹¤Î¥¸¥ª¥é¥Þ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¯½¡¥Ý¥Ã¥¡¼¤ä¥¸¥§¥Î¥Ð¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¥»¥Õ¥£¥í¥¹¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ò±ÇÁü¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£