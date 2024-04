フェイエノールトがアヤックスを6発粉砕！　試合前には現役引退した小野伸二氏がホームに帰還

エールディヴィジ第29節が7日に行われ、フェイエノールトがアヤックスを6−0で破った。直近14試合のエールディヴィジで10勝4分と無敗をキープしながら、前節フォレンダム戦をスコアレスドローで終えたことで、2試合ぶりの白星を狙う2位のフェイエノールト。今節は、ここまで不安定なシーズンを過ごしながらも、5位まで順位を上げてきたアヤックスを本拠地に迎えた。伝統の“デ・クラシケル”のキックオフ前には、2023シーズン限りで現役を引退した元日本代表MF小野伸二氏がホームスタジアムの『デ・カイプ』へ“凱旋”した。小野氏は浦和レッズでプロキャリアをスタートさせた後、2001年夏にフェイエノールトへ完全移籍加入。初年度の2001−02シーズンにはクラブにとって28年ぶりとなるUEFAカップ(現:ヨーロッパリーグ)制覇に貢献した。最終的にフェイエノールトではおよそ4年半プレーし、公式戦通算148試合の出場で24ゴール24アシストを記録していた。

