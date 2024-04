美しい日本庭園を有する京都の「京セラ美術館」。その池に、なんと! ルイ・ヴィトンのトランクと金色のオブジェが出現。あまりにインパクト大で、海外からも注目を浴びています!今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!アーティスト 村上隆と十三代目市川團十郎白猿(Photo: Akane Kiyohara)○村上隆×ルイ・ヴィトン

なんて大きなヴィトンのトランク! 白ベースのモノグラム・マルチカラーが、日本庭園に映えますね。しかも、その上にはお花をモチーフとした金色のオブジェがドーンと乗っかっていて、インパクトがすごいです!こちらの作品は、現代美術家・村上隆氏による「村上隆 京都 もののけ」展の作品の一つで、タイトルは「《お花の親子》とルイ・ヴィトンのトランクのインスタレーション」。高さ約13メートルを超える、超大作です。お花の親子を見ると、こっちまで笑顔になっちゃいますね。「村上隆 京都 もののけ」展の開催期間は9月1日まで。大多数が新作となる約170点が展示されているそうです。GW、夏休みと長期休暇もありますので、ぜひ、足を運んでみてくださいね。©︎2020 Takashi Murakami / Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.トレンドリサーチャー: 蒲生杏奈文:CHIGAKO編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部