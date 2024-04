◆BE:FIRST「Masterplan」グループ初のソロ曲収録

【モデルプレス=2024/04/08】7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTのニューシングル「Masterplan」(4月24日発売)の最後の収録曲が「Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜」に決定。グループ初となるメンバーのソロ曲が収録される。メンバーJUNONによる初のソロ曲「Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜」は、JUNONが自ら作詞作曲にも参加する。LyricsをJUNONとSKY-HI、MusicをZEN・LOAR・MONJOE・Kosuke Crane・JUNON・SKY-HIが担当。SKY-HI・ZEN(INIMI)・ MONJOE(INIMI)がプロデュースする。

◆SKY-HI、新企画は「更に大きなBE:FIRSTに出会えると確信」

◆BE:FIRSTニューシングル「Masterplan」

今回のグループ初となるメンバーのソロ曲収録にあたり、プロデューサーのSKY-HIは「東京ドームでのMasterplanを経て、新企画“One Of The BE:ST”がスタートします。何が始まるかを一言で言うと、各メンバーのソロ楽曲及びそのパフォーマンス映像が今後1周致します」と発表。「しかしそれは、所謂ソロ活動のスタートというよりは、BE:FIRSTを更に強くしていく為のプロジェクトです」と説明した。その上で、「BE:FIRSTを語る上で良く“個性”という言葉を使われますが、その個性の更なる成長のために1番必要なのは、“個々の音楽性、音楽力の更なる成長”に尽きると思います。今一度、初期衝動そのままに音楽での最高の遊びを彼らそれぞれが行いそれぞれの長所をさらに伸ばしていきますので、このプロジェクトが一周し07まで到達した時、更に大きなBE:FIRSTに出会えると確信しています」と期待を言葉に。最後に「これから皆様の元に1人ずつ全く異なった形の最高を届けてくれるので、彼らそれぞれがやりたいように音楽と遊ぶ姿をどうぞ楽しみにしていてください」と伝えている。そんなニューシングル「Masterplan」には、「Boom Boom Back」「Mainstream」に続くHIP HOPチューンのタイトル曲「Masterplan」に加え、ONE PIECE CARD GAME×BE:FIRST COLLABORATION SONGとしてSHUNTO・RYUHEIが作詞に参加した「Set Sail」、第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌としてメンバーのMANATO・JUNONが作曲に、LEOが作詞に参加した「Glorious」も収録される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】