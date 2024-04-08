DeNAと中日の首位攻防戦 山川穂高が古巣本拠地へ…地方球場にも注目の1週間
鹿児島、県営大宮、熊本、北九州で試合が行われる
開幕から3カードを終えたプロ野球の2024年シーズン。セ・パ両リーグで白熱した試合が繰り広げられている。9日からのセ・リーグでは、好発進のDeNAと中日が激突。横浜での首位攻防戦に注目だ。パ・リーグでは、12日からソフトバンクと西武が対戦。ソフトバンクにFA移籍した山川穂高内野手は、古巣の本拠地で最初のゲームとなる。
また、ヤクルトと巨人は鹿児島、西武とロッテは県営大宮、ソフトバンクと日本ハムは熊本、そして北九州で試合を行う。地方球場ならではの独特の雰囲気は必見となりそうだ。今週の試合と主な放送予定は下記の通り。
【4月9日】
■セ・リーグ
○ヤクルト-巨人（18時）
フジテレビ、フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
〇DeNA-中日（18時）
テレビ神奈川、TBSチャンネル2、Paravi、ニコ生、J SPORTSオンデマンド、DAZN
〇阪神-広島（18時）
テレビ大阪、GAORA、虎テレ、DAZN
■パ・リーグ
〇西武-ロッテ（18時）
テレビ埼玉、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、フジテレビTWOsmart
〇オリックス-楽天（18時）
OX、仙台放送、J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE
〇ソフトバンク-日本ハム（18時）
KBC九州朝日放送、KAB熊本朝日放送、スポーツライブ+、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
【4月10日】
■セ・リーグ
〇DeNA-中日（18時）
テレビ神奈川、TBSチャンネル2、Paravi、ニコ生、J SPORTSオンデマンド、DAZN
〇阪神-広島（18時）
ABCテレビ、サンテレビ、BS朝日、スカイA、虎テレ、DAZN
■パ・リーグ
〇西武-ロッテ（18時）
テレビ埼玉、千葉テレビ、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、フジテレビTWOsmart
〇オリックス-楽天（18時）
NHK-BS、J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE
【4月11日】
■セ・リーグ
〇ヤクルト-巨人（18時）
BSフジ、フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
〇阪神-広島（18時）
読売テレビ、NHK BS-1、GAORA、虎テレ、DAZN
■パ・リーグ
〇オリックス-楽天（18時）
BS松竹東急、J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE
〇ソフトバンク-日本ハム（18時）
FBS福岡放送、スポーツライブ+、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
【4月12日】
■セ・リーグ
〇DeNA-ヤクルト（17時45分）
テレビ神奈川、TBSチャンネル2、Paravi、ニコ生、J SPORTSオンデマンド、DAZN
〇巨人-広島（18時）
NHK-BS、日テレジータス、GIANTS TV、DAZN
〇中日-阪神（18時）
東海テレビ、サンテレビ、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド
■パ・リーグ
〇楽天-ロッテ（18時）
NHK仙台、J SPORTS 1、Rakuten TV、DAZN、ベースボールLIVE
〇西武-ソフトバンク（18時）
テレビ埼玉、BS12、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、フジテレビTWOsmart
〇オリックス-日本ハム（18時）
BS松竹東急、J SPORTS 3、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
【4月13日】
■セ・リーグ
〇DeNA-ヤクルト（14時）
TBSチャンネル2、Paravi、ニコ生、J SPORTSオンデマンド、DAZN
〇巨人-広島（14時）
日本テレビ、BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、DAZN
〇中日-阪神（14時）
CBCテレビ、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド
■パ・リーグ
〇楽天-ロッテ（14時）
東北放送、J SPORTS 1、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE
〇西武-ソフトバンク（14時）
TOKYO MX、BS朝日、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、フジテレビTWOsmart
〇オリックス-日本ハム（14時）
HBC、J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE
【4月14日】
■セ・リーグ
〇DeNA-ヤクルト（14時）
TBSチャンネル2、Paravi、ニコ生、J SPORTSオンデマンド、DAZN
〇巨人-広島（14時）
BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、DAZN
〇中日-阪神（13時30分）
CBCテレビ、サンテレビ、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド
■パ・リーグ
〇楽天-ロッテ（13時）
東日本放送、J SPORTS 1、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE
〇西武-ソフトバンク（13時）
テレビ朝日、TOKYO MX、TVQ、BS朝日、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、フジテレビTWOsmart
〇オリックス-日本ハム（14時）
BS-TBS、J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE
※中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）