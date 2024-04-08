´Ú¹ñÊÝ·òÁê¡Ö°åÎÅ²þ³×¡¢É¬¤º´°¿ë¡×¡¡°å³ØÉôÄê°÷Áý¤ÎÄ´À°²ÄÇ½À¤Ë¤Ï´Þ¤ß
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ¤Î者·½¹ã¡Ê¥Á¥ç¡¦¥®¥å¥Û¥ó¡ËÊÝ·òÊ¡»ãÉôÄ¹´±¤Ï£¸Æü¡¢Ãæ±ûºÒÆñ¡ÊºÒ³²¡Ë°ÂÁ´ÂÐºöËÜÉô¤Î²ñµÄ¤Ç¡ÖÂç³Ø°å³ØÉôÄê°÷¤Î£²£°£°£°¿ÍÁý°÷¤Ï²Ê³ØÅª¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÌÊÌ©¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢°åÎÅ³¦¤È¤Î½½Ê¬¤«¤ÄÉý¹¤¤µÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ³¤½Ð¤·¤¿µ¬ÌÏ¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¹ñÌ±¤¬»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë°åÎÅ²þ³×¤òÉ¬¤º´°¿ë¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°å³ØÉôÄê°÷Áý¤ÎÉ¬Í×À¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢°åÎÅ³¦¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Æ°å³ØÉôÄê°÷¤ÎÁý°÷µ¬ÌÏ¤òÄ´À°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡者»á¤Ï¡¢°åÎÅ²þ³×¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤Î°Õ»Ö¤Ï³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¡Ö°åÎÅ²þ³×¤À¤±¤¬ÊÝ·ò°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤È·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÆ±»á¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î°å³ØÉôÄê°÷Áý¤ÎÊý¿Ë¤ËÈ¿È¯¤·°ìÀÆ¤Ë¿¦¾ì¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤È¤ÎÂÐÎ©¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤áÀ¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤·¡¢ÀâÆÀ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¡Ê°åÎÅ³¦¤¬¡Ë²Ê³ØÅªº¬µò¤ÈÏÀÍý¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤è¤ê¹çÍýÅª¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿Âå°Æ¤òÄó¼¨¤¹¤ì¤Ð¡¢À¯ÉÜ¤Ï³«¤«¤ì¤¿»ÑÀª¤ÇµÄÏÀ¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÆ±»á¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î°å³ØÉôÄê°÷Áý¤ÎÊý¿Ë¤ËÈ¿È¯¤·°ìÀÆ¤Ë¿¦¾ì¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤È¤ÎÂÐÎ©¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤áÀ¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤·¡¢ÀâÆÀ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¡Ê°åÎÅ³¦¤¬¡Ë²Ê³ØÅªº¬µò¤ÈÏÀÍý¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤è¤ê¹çÍýÅª¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿Âå°Æ¤òÄó¼¨¤¹¤ì¤Ð¡¢À¯ÉÜ¤Ï³«¤«¤ì¤¿»ÑÀª¤ÇµÄÏÀ¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£