27歳の若さで突然この世を去ったSHINee・ジョンヒョンさん、本日35回目の誕生日…懐かしむファン続出

27歳の若さでこの世を去ったSHINeeのジョンヒョンさんが、本日(4月8日)、35回目の誕生日を迎えた。

【写真】忘れたくない…突然“星になった”K-POPアイドルたち

同日、SHINeeの公式SNSには「04.08 #JONGHYUN #ジョンヒョン #SHINee #シャイニー」という文と共に1枚の写真が公開された。

公開された写真には、生前のジョンヒョンさんがステージで歌を歌っている姿が。マイクを持って明るい表情で歌う彼の姿は、人々を懐かしくさせた。

そんな投稿に、韓国をはじめとするグローバルファンは各国の言語で「誕生日おめでとう」「いつも懐かしがっています」「私の永遠の歌手だ」「とてもとても会いたい」などのメッセージを残した。

また「#ジョンヒョンの_35回目_春」などのフレーズを付け加えながら、ジョンヒョンさんに向けた追慕と懐かしさを同時に示した。

(写真=SHINee公式SNS)35回目の誕生日に公開されたジョンヒョンさんの写真

SHINeeの公式SNSは毎年、ジョンヒョンさんの誕生日を記憶し、写真を掲載しながらファンと祝っている。

メンバーたちも個人SNSに4月が戻ってくると忘れずに、ジョンヒョンさんと撮ったツーショットを公開し、お祝いのコメントを書いている。

昨年、メンバーのキーは「happy birthday to my best friend. love you」という文章と1枚の写真を公開した。

公開された写真には、ジョンヒョンさんがベッドで横になっている姿が収められていた。ジョンヒョンさんの胸の上にはチョコレートの箱が積まれており、キーは「誕生日おめでとう、僕のベストフレンド、愛してる」と愛情を表わした。

ミンホも「お誕生日おめでとう!今年もすごく会いたい。date.2017.04.08.」と過去の写真を公開した。その写真は2017年、日本で27回目の誕生日を迎えたジョンヒョンさんの姿が目を引いた。

(写真=SHINeeメンバーのSNS)SHINeeメンバーが公開したジョンヒョンさんの写真

当時、ジョンヒョンさんはSHINeeの日本ツアー中にホテルでメンバーやスタッフなどと、サプライズ誕生日パーティーを開いた。顔に生クリームをたっぷりつけたジョンヒョンさんは、ケーキしかない素朴なパーティーにも大喜びし、その後、個人SNSに「メンバーとスタッフの夜間襲撃ありがとう。みんな♡♡♡♡」と書いて、写真を残したことがある。

末っ子のテミンも 「誕生日おめでとう!! 会いたい」と言い、ジョンヒョンさんと仲良く撮影したツーショットを残した。2人は口元に笑みを浮かべており、ジョンヒョンさんはかわいいVポーズを取っている。

ジョンヒョンさんがこの世を去って8年となったが、彼に対する懐かしさはますます大きくなっている。

なお1990年生まれのジョンヒョンさんは、2008年5月にアイドルグループSHINeeのメンバーとしてデビュー。『Replay』『Ringding Dong』『Juliette』『Lucifer』『Sherlock』『View』など、様々なヒット曲を発表し、世界的な人気を集めた。

ジョンヒョンさんはK-POPを代表するアイドル、ソロアーティスト、ラジオDJなどで愛されたが、2017年12月18日、享年27歳という早さでこの世を去り、周辺を悲しませた。

(記事提供=OSEN)