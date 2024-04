東京ディズニーランドでは、2024年4月9日(火)から6月30日(日)の期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第2弾を開催!

第2弾はドナルドダックが主役の「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」

今回はメインとなるパレード『クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!』を紹介します。

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第2弾「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!

公演期間:2024年4月9日(火)~6月30日(日)

公演場所:パレードルートおよびキャッスル・フォアコート

公演時間:約35分(1日1~2回)

フロート台数:6台

出演者数:約65名

出演キャラクター:ドナルドダック、ミッキーマウス、ミニーマウス、デイジーダック、ピート(初登場)ほか

東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第2弾“ドナルドダック”が主役の「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」を開催!

ドナルドが夢に描いた理想の街“ダックシティ”では、なんでもかんでもドナルドがスーパースター☆

日常ではありえない、ドナルドの理想の世界へと様変わりしたパークが楽しめます。

新たなエンターテイメントプログラム「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」をパレードルートおよびキャッスル・フォアコートで公演。

ドナルドへの想いを表した青・白・黄色のドナルドカラーの衣装を身にまとったディズニーの仲間たちが、ムービー界、シェフ界などあらゆる分野でスーパースターのドナルドを、みんなで称えようとやってきます。

ゲストを巻き込みながらみんなでドナルドを称えると、ドナルドは最初はとまどいながらも次第に有頂天に。

仲間たちはさらにドナルドを褒め、お祭り騒ぎで盛り上がります。

このパレードでは、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ初期から活躍する“ピート”が東京ディズニーリゾートのエンターテイメントに初登場☆

また、パレードは、1ファンタジーランド/ウエスタンランド、2プラザ/キャッスル・フォアコート、3トゥモローランド/ファンタジーランドで停止します。

鑑賞するエリアによって異なる演出を楽しめます。

ドナルドダック

セーラーコスチュームの「ドナルドダック」

パレードの終盤には王冠とマントをつけた姿も披露☆

特別なコスチュームで登場するドナルドダック。

変化するコスチュームにも注目です。

ミッキーマウス

青・白・黄色のドナルドカラーの衣装を着た「ミッキーマウス」

ミニーマウス

青・白のワンピース姿が爽やかな「ミッキーマウス」

デイジーダック

「デイジーダック」も青と白のワンピースドレス姿で登場☆

ドナルドダックへの想いが詰まったフロートに乗っています。

キラキラのストーンがついているように見えるコスチューム。

たくさんのダンサーたちも一緒です☆

ピート

ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ初期から活躍する「ピート」が東京ディズニーリゾートのエンターテイメントに初登場!

「ピート」はトゥーンタウン側からやってきます。

チップ

シェフハットを被った「チップ」と

デール

「デール」も「ドナルドダック」を称えます☆

グーフィー

グーフィーはマッスル界のドナルドダックを称えるフロートに乗っています。

ホセ・キャリオカ

『三人の騎士』からホセ・キャリオカと

パンチート

パンチートも登場し、

ドナルドダックを称えます!

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第2弾「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!は2024年4月9日から公演です。

※エンターテイメントプログラムは、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります

