石井光三オフィスプロデュース『ポルターガイスト』(作:フィリップ・リドリー 翻訳:小原真里 上演台本・演出:村井雄)が、2024年6月14日(金)~23日(日)東京芸術劇場・シアターウエストにて上演される。出演は、永田崇人(ソロパフォーマンス)。

2020年にロンドンのサザークプレイハウスにて初演された本作は、本作は、鬼才フィリップ・リドリーの描く、ダークでコミカルな一人芝居である。日本では初上演。一人芝居でありながら、複数の人物が登場し、 狂気とナイーブさを兼ね備えた主人公と、少女から 近所のおじさんまで個性あふれるキャラクターたち10役を演じ分けるソロパフォーマンスに 永田崇人が挑む。

10代で描いた大規模な壁画で注目された主人公のサーシャは、才能ある若手芸術家としてアート界に旋風を巻き起こすはずだったが、今ではすっかり世間から忘れ去られ、文具店で働きながら絵を描き、古びた賃貸アパートにパートナーと住んでいる。輝かしい画家としての成功を手にいれられるはずだったのに、何が問題だったのだろうか……芸術、家族、記憶に惑わされながら、本当の“自分”に気づくある1日の出来事が描かれる。

このほど、出演の永田崇人と、上演台本・演出の村井 雄からコメントが届いたので紹介する。

■永田崇人 コメント

俳優永田崇人30歳。脱皮します。一人芝居。この4文字の言葉に抱いていた印象は、憧れと恐怖です。そして、自分の中では前者が勝利したみたいです。リドリーの『ポルターガイスト』はホラーではありません。むしろ前向きなお話です。自分を信じてオファーをくださった関係者の皆様ありがとうございます。全身全霊をかけて挑む所存です。劇場にてお待ちしております。

永田崇人 ©大沢尚芳

■上演台本・演出:村井 雄 コメント

コロナ禍で執筆されたフィリップ・リドリー氏による一人芝居に永田崇人さんと挑みます。主人公サーシャの精神的な(ソーシャル)ディスタンスの先に在るものに辿り着きたいと思います。どうぞ、ご期待ください。

【PROFILE】

出演/永田崇人(ながたたかと)

1993 年 8 月 27 日、福岡県生まれ。2015年3月に開業した東京ワンピースタワーの 「ONE PIECE LIVE ATTRACTION」でモンキー・D・ルフィ役を1年間務める。2016年以降、数多くの人気舞台に出演。中でも、ハイパ ープロジェクション演劇「ハイキュー !!」シリーズでは、人気キャラクター音駒高校・孤爪研磨役として出演し人気を博した。その後も出演する舞台や映像作品での演技が注目され、 2.5次元作品以外の舞台などでも活躍の場を広げており、注目の俳優である。最新出演作:シン・時代劇ドラマ「君とゆきて咲く~新選組青春録~」山南敬助役。レギュラー(テレビ朝日・ 4/24~ OA)、ABEMA TV「私たち結婚しました 5」(配信中)。

作家/フィリップ・リドリー

1960年ロンドンのイーストエンド生まれ。セントマーティンズ美術大学で絵画を学ぶ。ヴィジュアルアートの創作で世界的に活躍をするかたわら、実験的演劇活動にも取り組む。1991年、アメリカ映画「クレイズ」の脚本を執筆。さらに同年、脚本、監督をてがけた「柔らかい殻」は11の国際映画賞で受賞し、日本でもカルト映画として知られている。ほかに 『聖なる狂気』(1995)などの作品がある。画家、小説家、劇作家としての作品は多数。最初の舞台作品である『ピッチフォークディズニー』(1991)は、英国演劇の流れを変えたとされている。最新作の1つである『ポルターガイスト』は、Off West End OnComm AwardのBest Live Streamed Playを受賞。各演劇誌、演劇サイトのレビューで数多くの好評価を受けている。

演出・上演台本/村井 雄(むらい ゆう)

KPR/開幕ペナントレース主宰・脚本家・演出家。千葉県立船橋高校から法政大学法学部法律学科を卒業後、公務員(目黒区役所)を経て、2006年に開幕ペナントレース(現「KPR/開幕ペナントレース」)を結成し、以降、全作品の脚本・演出を担当している。2019年5月には『 Ashita no Ma-Joe: Rocky Macbeth 』がニューヨークのJapan Society より正式招聘され、レビューサイト「The Front Row Center」で最高評価である5つ星を はじめ、ニューヨークを代表する 5つのレビューサイトから高い評価を得る。コロナ禍を経て、2024年1月には『HAMLET|TOILET』が再び Japan Society より正式招聘され、Under The Radar Festivalに正式参加し、ニューヨークタイムズでも注目作品として紹介され、連日ソールドアウトを記録し、多数の劇評から高い評価を得る。東京2020パラリンピック閉会式ディレクター=AFTER THE GAMES パート担当。 演劇作品以外にもTVアニメのシリーズ構成・脚本も手掛ける。石井光三オフィス企画には、2020年の朗読劇『日の名残り』(出演:眞島秀和、マキノノゾミ、ラサール石井、桂やまと他)での演出・上演台本以来、二度目の参加となる。