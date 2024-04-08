宮崎県で最大震度5弱の強い地震 宮崎県・日南市
8日午前10時25分ごろ、宮崎県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は大隅半島東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。
最大震度5弱を観測したのは、宮崎県の日南市です。
【各地の震度詳細】
■震度5弱
□宮崎県
日南市
■震度4
□宮崎県
串間市
□鹿児島県
大崎町 錦江町
■震度3
□宮崎県
宮崎市 都城市 三股町
高原町
□鹿児島県
鹿屋市 垂水市 志布志市
東串良町 南大隅町 肝付町
鹿児島市 霧島市 南さつま市
姶良市
■震度2
□宮崎県
国富町 綾町 小林市
えびの市 西都市 新富町
川南町 椎葉村 宮崎美郷町
高千穂町
□鹿児島県
曽於市 指宿市 薩摩川内市
日置市 いちき串木野市 南九州市
伊佐市 さつま町 湧水町
三島村
□熊本県
阿蘇市 熊本南区 熊本北区
宇城市 合志市 熊本美里町
西原村 人吉市 錦町
多良木町 湯前町 あさぎり町
■震度1
□宮崎県
延岡市 日向市 宮崎都農町
門川町 諸塚村 五ヶ瀬町
□鹿児島県
枕崎市 阿久根市 西之表市
中種子町 薩摩川内市甑島 屋久島町
□熊本県
産山村 熊本高森町 南阿蘇村
熊本西区 八代市 山鹿市
和水町 山都町 氷川町
水上村 相良村 五木村
山江村 球磨村 水俣市
上天草市 芦北町
□佐賀県
佐賀市 神埼市 上峰町
白石町
□長崎県
雲仙市 南島原市
□大分県
佐伯市 竹田市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。