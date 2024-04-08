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8日午前10時25分ごろ、宮崎県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は大隅半島東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5弱を観測したのは、宮崎県の日南市です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱
□宮崎県
日南市

■震度4
□宮崎県
串間市

□鹿児島県
大崎町　錦江町

■震度3
□宮崎県
宮崎市　都城市　三股町
高原町

□鹿児島県
鹿屋市　垂水市　志布志市
東串良町　南大隅町　肝付町
鹿児島市　霧島市　南さつま市
姶良市

■震度2
□宮崎県
国富町　綾町　小林市
えびの市　西都市　新富町
川南町　椎葉村　宮崎美郷町
高千穂町

□鹿児島県
曽於市　指宿市　薩摩川内市
日置市　いちき串木野市　南九州市
伊佐市　さつま町　湧水町
三島村

□熊本県
阿蘇市　熊本南区　熊本北区
宇城市　合志市　熊本美里町
西原村　人吉市　錦町
多良木町　湯前町　あさぎり町

■震度1
□宮崎県
延岡市　日向市　宮崎都農町
門川町　諸塚村　五ヶ瀬町

□鹿児島県
枕崎市　阿久根市　西之表市
中種子町　薩摩川内市甑島　屋久島町

□熊本県
産山村　熊本高森町　南阿蘇村
熊本西区　八代市　山鹿市
和水町　山都町　氷川町
水上村　相良村　五木村
山江村　球磨村　水俣市
上天草市　芦北町

□佐賀県
佐賀市　神埼市　上峰町
白石町

□長崎県
雲仙市　南島原市

□大分県
佐伯市　竹田市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。