8日午前10時25分ごろ、宮崎県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は大隅半島東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5弱を観測したのは、宮崎県の日南市です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱

□宮崎県

日南市

■震度4

□宮崎県

串間市



□鹿児島県

大崎町 錦江町

■震度3

□宮崎県

宮崎市 都城市 三股町

高原町



□鹿児島県

鹿屋市 垂水市 志布志市

東串良町 南大隅町 肝付町

鹿児島市 霧島市 南さつま市

姶良市

■震度2

□宮崎県

国富町 綾町 小林市

えびの市 西都市 新富町

川南町 椎葉村 宮崎美郷町

高千穂町



□鹿児島県

曽於市 指宿市 薩摩川内市

日置市 いちき串木野市 南九州市

伊佐市 さつま町 湧水町

三島村



□熊本県

阿蘇市 熊本南区 熊本北区

宇城市 合志市 熊本美里町

西原村 人吉市 錦町

多良木町 湯前町 あさぎり町

■震度1

□宮崎県

延岡市 日向市 宮崎都農町

門川町 諸塚村 五ヶ瀬町



□鹿児島県

枕崎市 阿久根市 西之表市

中種子町 薩摩川内市甑島 屋久島町



□熊本県

産山村 熊本高森町 南阿蘇村

熊本西区 八代市 山鹿市

和水町 山都町 氷川町

水上村 相良村 五木村

山江村 球磨村 水俣市

上天草市 芦北町



□佐賀県

佐賀市 神埼市 上峰町

白石町



□長崎県

雲仙市 南島原市



□大分県

佐伯市 竹田市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。