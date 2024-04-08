JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC: Japan Computer Emergency Response Team Coordination Center)は4月5日、「JVN#82074338: NEC Atermシリーズにおける複数の脆弱性」において、NECの無線LANルータAtermシリーズに複数の脆弱性が存在するとして、注意を呼びかけた。これら脆弱性を悪用されると、遠隔から攻撃者に任意のコマンドを実行される可能性があり注意が必要。

JVN#82074338: NEC Atermシリーズにおける複数の脆弱性

○脆弱性に関する情報

脆弱性に関する情報は次のページにまとまっている。

NV24-001: セキュリティ情報 | NEC

公開された脆弱性(CVE)の情報は次のとおり。

CVE-2024-28005 - 攻撃者がTelnetでログインした場合、機器の設定を変更してroot権限で任意のスクリプトを実行する可能性がある

CVE-2024-28006 - 攻撃者がデバイスの情報を窃取する可能性がある

CVE-2024-28007 - 不適切な認証の脆弱性により攻撃者はリモートからroot権限で任意のコマンドを実行する可能性がある

CVE-2024-28008 - 攻撃者がTelnetでログインした場合、デバッグ機能を有効化してリモートから任意のOSコマンドを実行する可能性がある

CVE-2024-28009 - 不適切な認証の脆弱性により攻撃者はリモートからroot権限で任意のコマンドを実行する可能性がある

CVE-2024-28010 - 機器のデフォルトパスワードを使用してリモートから任意のOSコマンドを実行する可能性がある

CVE-2024-28011 - 隠し機能の脆弱性により攻撃者はリモートからroot権限で任意のOSコマンドを実行する可能性がある

CVE-2024-28012 - 不適切な認証の脆弱性により攻撃者はリモートからroot権限で任意のコマンドを実行する可能性がある

CVE-2024-28013 - 不適切な乱数の使用の脆弱性により攻撃者はリモートから設定を変更できる可能性がある

CVE-2024-28014 - スタックにおけるバッファオーバーフローの脆弱性。この脆弱性を悪用されると攻撃者によりリモートから任意のコマンドを実行される可能性がある

CVE-2024-28015 - Web管理画面にログイン可能な攻撃者により、リモートからroot権限でOSコマンドを実行される可能性がある

CVE-2024-28016 - 不適切なアクセス制御の脆弱性により、攻撃者はリモートからデバイス情報を窃取する可能性がある

○脆弱性の影響を受ける製品

脆弱性が存在するプロダクトは次のとおり。

CR2500P

MR01LN

MR02LN

W1200EX(-MS)

W300P

WF1200HP

WF1200HP2

WF300HP

WF300HP2

WF800HP

WG1200HP

WG1200HP2

WG1200HP3

WG1200HS

WG1200HS2

WG1200HS3

WG1400HP

WG1800HP

WG1800HP2

WG1800HP3

WG1800HP4

WG1810HP(JE)

WG1810HP(MF)

WG1900HP

WG1900HP2

WG2200HP

WG300HP

WG600HP

WM3400RN

WM3450RN

WM3500R

WM3600R

WM3800R

WR1200H

WR4100N

WR4500N

WR6600H

WR6650S

WR6670S

WR7800H

WR7850S

WR7870S

WR8100N

WR8150N

WR8160N

WR8165N

WR8166N

WR8170N

WR8175N

WR8200N

WR8300N

WR8370N

WR8400N

WR8500N

WR8600N

WR8700N

WR8750N

WR9300N

WR9500N

○対策

次の製品は開発者の指示に従い回避策を実施することが推奨されている(参考：「Aterm製品におけるLAN側からの不正アクセスの脆弱性への対処方法について［2024年4月5日更新］｜サポート技術情報｜目的別で探す｜Aterm（エーターム） サポートデスク」)。

CR2500P

W1200EX(-MS)

W300P

WF1200HP

WF1200HP2

WF300HP

WF300HP2

WF800HP

WG1200HP

WG1200HP2

WG1200HP3

WG1200HS

WG1200HS2

WG1200HS3

WG1400HP

WG1800HP

WG1800HP2

WG1800HP3

WG1800HP4

WG1900HP

WG1900HP2

WG2200HP

WG300HP

WG600HP

WR1200H

WR4100N

WR4500N

WR6600H

WR6650S

WR6670S

WR7800H

WR7850S

WR7870S

WR8100N

WR8150N

WR8160N

WR8165N

WR8170N

WR8175N

WR8200N

WR8300N

WR8370N

WR8400N

WR8500N

WR8600N

WR8700N

WR8750N

WR9300N

WR9500N

次の製品はサポート終了(EOL: End-of-Life)となっており、回避策も提示されていない。これら製品を使用している場合は、新しい製品へのリプレースが望まれている。

MR01LN

MR02LN

WM3400RN

WM3450RN

WM3500R

WM3600R

WM3800R

WR8166N

次の製品は開発者の指示に従い、上記とは異なる回避策を実施することが推奨されている(参考：「Aterm製品におけるLAN側からの不正アクセスの脆弱性への対処方法について」)。

WG1810HP(JE)

WG1810HP(MF)

JPCERT/CCはこれら脆弱性のうち、最も深刻度の高いものを重要(Important)と評価しており注意が必要。対象の機器を使用している場合は、開発者の提供する情報にもとづいて対策を実施することが推奨されている。