アメリカのロック・バンド、ファイアーハウスのフロントマン、C.J.スネアが、4月5日、64歳で永眠した。バンドは7日、「今日はロックンロールにとって悲しい日だ。俺らは、ロックンロール戦士、ファイアーハウスのリード・ヴォーカリストで創設メンバーだった俺らのブラザー、C.J.スネアを喪ったことを、深い悲しみとともに世界にお知らせする。C.J.スネアは2024年4月5日金曜日の夜、思いも寄らず、亡くなった。まだ64歳だった」と、訃報を伝えた。

スネアのパートナーであるKatherine Littleさんによると、彼は2020年9月にステージ4の結腸がんと診断されていたという。だが、手術を受け、この夏、バンド活動に復帰する予定だった。そんな中での突然の死に、メンバーたちは大変なショックを受けていると綴っている。ファイアーハウスは80年代後半に、C.J.スネア(Vo, Key)、ビル・レバティー(G)、マイケル・フォスター(Dr)、ペリー・リチャードソン(B)のラインナップで結成。リチャードソンは2000年に脱退したが、スネア、レバティー、フォスターの3人は不動で、これまでに8枚のスタジオ・アルバムをリリースし、「Reach For The Skay」「Don’t Treat Me Bad」「All She Wrote」「When I Look Into Your Eyes」などがヒットした。Ako Suzuki