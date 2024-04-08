５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８６．９１ドル（＋０．３２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３４５．４ドル（＋３６．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７４０．０セント（＋２６．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６７．２５セント（＋１１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３４．２５セント（－１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８５．００セント（＋５．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．５８（＋１．２４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８６．９１ドル（＋０．３２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３４５．４ドル（＋３６．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７４０．０セント（＋２６．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６７．２５セント（＋１１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３４．２５セント（－１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８５．００セント（＋５．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．５８（＋１．２４）
出所：MINKABU PRESS