ちゃんみなが、自身初のダブルタイアップに起用されている新曲「FORGIVE ME」を4月26日(金)13時にリリースすることを発表した。関連記事: ちゃんみなが語る、スランプを抜けて辿り着いた『ハレンチ』 本楽曲は、キャッチーなハイパーポップサウンドにドラムンベースがアクセントとなった今までのちゃんみなには無いまた新しい世界観の楽曲となっている。製作陣には21 Savage、Anderson.Paakなどの楽曲を手がけるTay DexとNoname作品への参加やトランペット奏者として知られるBubbs aka Gabe Steinerをプロデューサーに迎え、BTSのVとのデジタルシングルをリリースして話題のアーティストUMI、Nas作品を手がけるRosemarie Tanと制作に臨んだ。本楽曲は火曜プラチナイト・ドラマDEEP『肝臓を奪われた妻』(日本テレビ系毎週火曜24時24分〜24時54分)の主題歌、またメイベリンニューヨーク(MAYBELLINE NEW YORK)「スカイハイマスカラ」のタイアップ曲に起用されている。

あわせて公開されたジャケットはPHOTO VOGUEへの選出経験を持ち、韓国のカルチャーマガジンMAPSのスチールといったアート性の高い作品を得意とするKim Moondogが撮影している。なお、ちゃんみなは、去年12月よりスタートした自身初の全国6都市・8公演「AREA OF DIAMOND 2」の集大成となる追加公演を、4月27日(土)28日(日)と二日間にわたりぴあアリーナMM(神奈川)で開催。チケットは一般発売にてすでに完売し、4月15日(月)10時より公式リセールが開始される。<リリース情報>ちゃんみなデジタルシングル「FORGIVE ME」2024年4月26日(金)日本時間午後1時 配信スタートhttps://CHANMINA.lnk.to/FORGIVEME<ライブ情報>AREA OF DIAMOND22024年4月27日(土)神奈川:ぴあアリーナMM2024年4月28日(日)神奈川:ぴあアリーナMMhttps://chanmina.com/feature/area_of_diamond_2ちゃんみな Official Site:https://chanmina.com/