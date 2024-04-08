８日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

１５：００ 独・鉱工業生産

１５：００ 独・貿易収支

※タイ，インドネシア市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ドーン<2303>，ＫＧ情報<2408>，ウエルシア<3141>，クリエイトＳ<3148>，プロパスト<3236>，エストラスト<3280>，リソー教育<4714>，北興化<4992>，ＭＳコンサル<6555>，マニー<7730>，中本パックス<7811>，フジ<8278>，アバンティア<8904>，ジャパニアス<9558>

※東証グロース上場：イタミアート<168A>



出所：MINKABU PRESS