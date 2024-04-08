８日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：３０　日・毎月勤労統計調査
０８：５０　日・国際収支　経常収支
０８：５０　日・国際収支　貿易収支
１４：００　日・景気ウオッチャー調査
１５：００　独・鉱工業生産
１５：００　独・貿易収支
※タイ，インドネシア市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：ドーン<2303>，ＫＧ情報<2408>，ウエルシア<3141>，クリエイトＳ<3148>，プロパスト<3236>，エストラスト<3280>，リソー教育<4714>，北興化<4992>，ＭＳコンサル<6555>，マニー<7730>，中本パックス<7811>，フジ<8278>，アバンティア<8904>，ジャパニアス<9558>
※東証グロース上場：イタミアート<168A>

出所：MINKABU PRESS