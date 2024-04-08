「PowerShot SX740 HS ブラック」が前週9位からランクアップ 今売れてるコンパクトデジカメTOP10 2024/4/8
「BCNランキング」2024年3月25日から3月31日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
3位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
4位 PIXPRO WPZ2（KODAK）
5位 IXY 650 ブラック
IXY650(BK)（キヤノン）
6位 IXY 650 シルバー
IXY650(SL)（キヤノン）
7位 PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）
8位 instax mini Evo Black（富士フイルム）
9位 PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）
10位 instax mini Evo Brown（富士フイルム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
3位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
4位 PIXPRO WPZ2（KODAK）
IXY650(BK)（キヤノン）
6位 IXY 650 シルバー
IXY650(SL)（キヤノン）
7位 PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）
8位 instax mini Evo Black（富士フイルム）
9位 PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）
10位 instax mini Evo Brown（富士フイルム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。