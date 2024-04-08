¡Ú¿·Æþ¼Ò°÷É¬ÆÉ!! IT¤Î´ðËÜ¤¡Û IT¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¡©
»²¹Í½ñ¤ÎÄêÈÖ¡Ø¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥·¥ê¡¼¥º¡£¡Ù¤Î»Å»öÈÇ¡Ø»Å»ö¡ßIT¤Î´ðËÜ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡£¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡£¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¶ÈÌ³¤ËÌòÎ©¤ÄIT¥¹¥¥ë¤òÃúÇ«¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£»þÃ»¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤äÀ°Íý½Ñ¤ò¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤è¤ê¡ØIT¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
IT¤Î³èÍÑ¤ÇDX¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë
ÆüËÜ¤Ï2008Ç¯¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ç¤Ï¿ÍºàÉÔÂ¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬I T¤Î³èÍÑ¤äDX¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DX¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤ÇÅý°ì¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿°ìÂÈô¤Ó¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×£±¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ê½ñ¤¤À¤Ã¤¿È¯Ãí½ñ¤Ê¤É¤Î½ñÎà¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤Çºî¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¾ðÊó¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×£²¤Ï¡Ö¶ÈÌ³¤ÎÎ®¤ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢RPA¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëÈ¯Ãíºî¶È¤Î¼«Æ°²½¡¢A I¤äI oT¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¹©¾ì¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤Î´°Á´¼«Æ°²½¤Ê¤É¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë
¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò·Ð¤Æ¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤ä¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ê¤É¤ÎDX¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£DX¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¼Ò°÷¤Î¶¨ÎÏ¤¬É¬¿Ü¤Ê¤¿¤á¡¢DX¤Î½ÅÍ×À¤òÍý²ò¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£DX¤Ø¤ÎÆ»
¡Ú½ñÀÒ¾Ò²ð¡Û
»Å»ö¡ßIT¤Î´ðËÜ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡£
Ãø¼Ô¡§GAKKEN¡ÊÊÔ¡Ë
È¯¹Ô¡§GAKKEN
»²¹Í½ñ¤ÎÄêÈÖ¡Ø¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥·¥ê¡¼¥º¡£¡Ù¤Î»Å»öÈÇ¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡£¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¶ÈÌ³¤ËÌòÎ©¤ÄIT¥¹¥¥ë¤òÃúÇ«¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£»þÃ»¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤äÀ°Íý½Ñ¤ò¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¡£
³ÚÅ·kobo¤Ç¾Ü¤·¤¯¸«¤ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¾Ü¤·¤¯¸«¤ë
Amazon¤Ç¾Ü¤·¤¯¸«¤ë