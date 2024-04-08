µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤¬Äï»Ò¤ËÁ÷¤Ã¤¿àºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕá¡¡Å¾ÀÒÎÏ»Î¤ÏÈÖÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍð¤ì¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÉÔ°Â»ë
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎµÜ¾ëÌîÉô²°¤«¤é°ËÀª¥öÉÍÉô²°¤ØÅ¾ÀÒ¤·¤¿ÎÏ»Î¤¬Æ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Ê£»¨¤Ê¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£µÜ¾ëÌîÉô²°¤Ï¸µËëÆâËÌÀÄË²¤Ë¤è¤ëË½ÎÏÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤ÇÌµ´ü¸ÂÊÄº¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎÏ»Î¤é¤Ï£·Æü¤Ë°ÜÀÒÀè¤Î°ËÀª¥öÉÍÉô²°¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¤Ç¡¢Á°Æü£¶Æü¤Ë¤ÏµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ê£³£¹¡á¸µ²£¹ËÇòË²¡Ë¤«¤é»Õ¾¢¤È¤·¤Æ¤ÎàºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÎÏ»Î¤Ï´Ä¶¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÌÀ¤«¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¿·À¸³è¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»×¤¤¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µÜ¾ëÌîÉô²°¤ÎÎÏ»Î¤é¤Ï£·Æü¸áÁ°¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤ÎÉô²°¤Ç°ú¤Ã±Û¤·ºî¶È¤ò³«»Ï¡£ÎÏ»Î¤¿¤Á¤¬¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤äÌÓÉÛ¤Ê¤É¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÀÑ¤ß¹þ¤à¤È¡¢µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤È¤È¤â¤Ë¹¾Åì¶è¤Î°ËÀª¥öÉÍÉô²°¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÎÏ»Î¤Ï¡Ö¸þ¤³¤¦¡Ê°ËÀª¥öÉÍÉô²°¡Ë¤ÎÎÏ»Î¡¢¿ÆÊý¤Ë¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£°ËÀª¥öÉÍ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë°°ÉÙ»Î¡Ë¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ú¤Ã±Û¤·¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿Á°Æü£¶ÆüÌë¤Ë¤Ï¡¢µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤«¤éÄï»Ò¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁêËÐÆ»¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£°ËÀª¥öÉÍÉô²°¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤ÎàµÛ¼ý¹çÊ»á¤Ç°ËÀª¥öÉÍÉô²°¤Î½êÂ°ÎÏ»Î¤ÏÌó£´£°¿Í¤Ë¤Þ¤ÇÁý¤¨¡¢³Ñ³¦°ì¤ÎÂç½êÂÓ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±ÎÏ»Î¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»Õ¾¢¡¢À¸³è´Ä¶¡¢·Î¸Å¾ì¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤Þ¤ÇÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿»Ò¤â¤¤¤ë¤·¡¢µÜ¾ëÌîÉô²°¤À¤È»×¤Ã¤Æ½Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¤â¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤»Ò¡¢Á°¤«¤é¤¤¤ëÎÏ»Î¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¤òÉ®Æ¬¤Ë£¶¿Í¤â¤Î´Ø¼è½°¤¬ºßÀÒ¤¹¤ëÉô²°¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ê³Ñ³¦¤Ï¡ËÎÏ¤ÎÀ¤³¦¡£ÈÖÉÕ¾å°Ì¤¬¡¢¤¤¤¤Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÅÁÅý¤À¤·»ÅÊý¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾å¤Ë¤Û¤«¤ÎÉô²°¤Î¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤¬Âçµó¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Éô²°¤´¤È¤Ë¥«¥é¡¼¤Ï°ã¤¦¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸å¤í¸þ¤¤Ê´¶¾ð¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡Éô²°ÊÄº¿¤òµ¡¤Ë°úÂà¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÎÏ»Î¤â¤¤¤ëÃæ¡¢Æ±ÎÏ»Î¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê£²·î²¼½Ü¤Ë¡Ë½èÊ¬¤¬½Ð¤Æ£±¤«·î¤Á¤ç¤Ã¤È¡£¤³¤Î´Ö¤Ë¸Ä¿Í¡¢¸Ä¿Í¤ÇÇº¤ß¶ì¤·¤ó¤Ç½Ð¤·¤¿Åú¤¨¡£¤¦¤Á¤ÎÉô²°¤Ï½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤ëÁ°¤è¤ê¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤Î·ëÂ«¤Ï¸Ç¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£