¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÀèÈ¯¤ÎÈÄÁÒ¤¬¥ß¥É¥ëÃÆ¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¤Ç5Àï¤Ö¤êÇòÀ±¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û
¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï7Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè28Àá¤Ç¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤Àï¤ËÎ×¤ß¡¢3-1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎMFÈÄÁÒÞæ¤Ï70Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Àá¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ËÇÔ¤ì¤¿13°Ì¥Ü¥ë¥·¥¢MG(¾¡¤ÁÅÀ28)¤Ï¡¢ÈÄÁÒ¤¬[3-4-3]¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
14°Ì¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯(¾¡¤ÁÅÀ28)¤ËÂÐ¤·¡¢³«»Ï3Ê¬¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï¥ª¥Î¥é¤¬GK¶¯½±¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£ÎÉ¤¤Æþ¤ê¤ò¸«¤»¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥È¥Þ¥¹¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤«¤é¥Ð¥¯¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
ÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï21Ê¬¡¢CK¤«¤é¥¦¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤â¤ï¤º¤«¤ËÏÈ³°¤Ø¡£
¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¼éÀª¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï42Ê¬¡¢¥¹¥ô¥¡¥ó¥Ù¥ê¤ËÄ¾ÀÜFK¤ÇGK¥ª¥à¥ê¥ó¤ò¶¯½±¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â¼éÀª¤ÎÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢52Ê¬¤ËÈÄÁÒ¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°º¸¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÈÄÁÒ¤¬±¦Â¤ò°ìÁ®¤¹¤ë¤È¡¢DF¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë59Ê¬¡¢¥ª¥Î¥é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ç¼õ¤±¤¿¥¨¥ó¥°¥à¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¤ê¡¢°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÈÄÁÒ¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï74Ê¬¡¢Âå¤ï¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥¯¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¡£¤½¤·¤Æ88Ê¬¤Ë¥é¥¤¥Ä¤¬¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤ò·è¤á¤ÆµÕÅ¾¾¡Íø¡£5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
CL¥Ù¥¹¥È4¤ò·ü¤±¤Æ·ãÆÍ¡ª
WOWOW¤ÇÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÀï¤¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡äÊüÁ÷Í½Äê¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
Á°Àá¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ËÇÔ¤ì¤¿13°Ì¥Ü¥ë¥·¥¢MG(¾¡¤ÁÅÀ28)¤Ï¡¢ÈÄÁÒ¤¬[3-4-3]¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
14°Ì¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯(¾¡¤ÁÅÀ28)¤ËÂÐ¤·¡¢³«»Ï3Ê¬¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï¥ª¥Î¥é¤¬GK¶¯½±¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£ÎÉ¤¤Æþ¤ê¤ò¸«¤»¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥È¥Þ¥¹¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤«¤é¥Ð¥¯¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¼éÀª¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï42Ê¬¡¢¥¹¥ô¥¡¥ó¥Ù¥ê¤ËÄ¾ÀÜFK¤ÇGK¥ª¥à¥ê¥ó¤ò¶¯½±¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â¼éÀª¤ÎÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢52Ê¬¤ËÈÄÁÒ¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°º¸¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÈÄÁÒ¤¬±¦Â¤ò°ìÁ®¤¹¤ë¤È¡¢DF¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë59Ê¬¡¢¥ª¥Î¥é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ç¼õ¤±¤¿¥¨¥ó¥°¥à¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¤ê¡¢°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÈÄÁÒ¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï74Ê¬¡¢Âå¤ï¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥¯¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¡£¤½¤·¤Æ88Ê¬¤Ë¥é¥¤¥Ä¤¬¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤ò·è¤á¤ÆµÕÅ¾¾¡Íø¡£5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
CL¥Ù¥¹¥È4¤ò·ü¤±¤Æ·ãÆÍ¡ª
WOWOW¤ÇÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÀï¤¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡äÊüÁ÷Í½Äê¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é