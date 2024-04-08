ボルフスブルクvsボルシアMG スタメン発表
[4.7 ブンデスリーガ第28節](フォルクスワーゲン・アレーナ)
※24:30開始
<出場メンバー>
[ボルフスブルク]
先発
GK 12 パバオ・ペルバン
DF 3 セバスティアン・ボルナウ
DF 21 ヨアキム・メーレ
DF 25 モリッツ・イェンツ
DF 31 ヤニック・ゲルハルト
MF 20 リドル・バク
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 32 マティアス・スバンベリ
MF 39 パトリック・ビマー
FW 11 ティアゴ・トマス
FW 23 ヨナス・ウィンド
控え
GK 30 ニクラス・クリンガー
DF 2 キリアン・フィッシャー
MF 6 アステル・ブランクス
MF 7 バーツラフ・チェルニー
MF 16 ヤクブ・カミンスキ
MF 19 ロブロ・マイェル
MF 41 K. Amoako
FW 9 アミン・サール
FW 17 ケビン・ベーレンス
監督
ラルフ・ハーゼンヒュットル
[ボルシアMG]
先発
GK 1 ヨナス・オムリン
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 30 ニコ・エルベディ
DF 39 マキシミリアン・ベーバー
MF 3 板倉滉
MF 8 ユリアン・バイグル
MF 18 シュテファン・ライナー
MF 20 ルカ・ネッツ
FW 9 フランク・オノラ
FW 14 アラサン・プレア
FW 19 N. Ngoumou
控え
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 29 ジョー・スカリー
MF 25 ロビン・ハック
MF 27 ロッコ・ライツ
FW 7 パトリック・ヘアマン
FW 13 ジョルダン・シエバチュ
FW 28 グラント・レオン・ラノス
FW 31 トマーシュ・チュワンチャーラ
監督
ジェラルド・セオアネ
※24:30開始
<出場メンバー>
[ボルフスブルク]
先発
GK 12 パバオ・ペルバン
DF 3 セバスティアン・ボルナウ
DF 21 ヨアキム・メーレ
DF 25 モリッツ・イェンツ
DF 31 ヤニック・ゲルハルト
MF 20 リドル・バク
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 32 マティアス・スバンベリ
MF 39 パトリック・ビマー
FW 11 ティアゴ・トマス
控え
GK 30 ニクラス・クリンガー
DF 2 キリアン・フィッシャー
MF 6 アステル・ブランクス
MF 7 バーツラフ・チェルニー
MF 16 ヤクブ・カミンスキ
MF 19 ロブロ・マイェル
MF 41 K. Amoako
FW 9 アミン・サール
FW 17 ケビン・ベーレンス
監督
ラルフ・ハーゼンヒュットル
[ボルシアMG]
先発
GK 1 ヨナス・オムリン
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 30 ニコ・エルベディ
DF 39 マキシミリアン・ベーバー
MF 3 板倉滉
MF 8 ユリアン・バイグル
MF 18 シュテファン・ライナー
MF 20 ルカ・ネッツ
FW 9 フランク・オノラ
FW 14 アラサン・プレア
FW 19 N. Ngoumou
控え
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 29 ジョー・スカリー
MF 25 ロビン・ハック
MF 27 ロッコ・ライツ
FW 7 パトリック・ヘアマン
FW 13 ジョルダン・シエバチュ
FW 28 グラント・レオン・ラノス
FW 31 トマーシュ・チュワンチャーラ
監督
ジェラルド・セオアネ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります