米津玄師、朝ドラ『虎に翼』主題歌「さよーならまたいつか！」のジャケットは本人描き下ろし
米津玄師が本日4月8日、NHK連続テレビ小説『虎に翼』の主題歌にして新曲「さよーならまたいつか！」を配信リリースする。これに合わせて、米津玄師自身が描き下ろしたジャケットも公開となった。
◆米津玄師 画像
楽曲「さよーならまたいつか！」は、4月1日の『虎に翼』初回放送で主題歌オープニング映像として１コーラスがお披露目となった。シシヤマザキが描いたアニメーションによるオープニング映像はYouTubeで連日急上昇にランクインし、100万再生を突破している。
■楽曲「さよーならまたいつか！」
NHK連続テレビ小説『虎に翼』主題歌
配信リンク：https://smej.lnk.to/SayonaraMataItsuka
■NHK連続テレビ小説『虎に翼』
※毎週月曜〜土曜
※午前8:00〜8:15 ほか
放送局：NHK総合
作：吉田恵里香
音楽：森優太
主題歌：米津玄師「さよーならまたいつか！」
語り：尾野真千子
出演：伊藤沙莉／
石田ゆり子、岡部たかし、仲野太賀、森田望智、上川周作、土居志央梨、桜井ユキ、平岩紙、ハ・ヨンス、岩田剛典、戸塚純貴／
松山ケンイチ、小林薫
https://www.nhk.jp/p/toranitsubasa/ts/LG372WKPVV/
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