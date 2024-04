アイドルグループ・日向坂46が6・7日、横浜スタジアムで5周年記念ライブ『5回目のひな誕祭』を開催した。5日に『齊藤京子卒業コンサート』を同場所で開催した日向坂46にとって、5年という歴史を振り返りながらも、新たな一歩を踏み出すライブとなった。きょう7日に開催されたDAY1は「HEY!OHISAMA!」からスタート。一曲目からスタンドやバックステージ、サイドステージまでメンバーが散らばりファンの近くへ行くと、会場のボルテージは急上昇。おひさま(日向坂46のファン)とのコールの掛け合いがおなじみの楽曲で、横浜スタジアム中の声が重なった。続く「キツネ」もグループ屈指の人気曲。真っ赤に染まったペンライトも相まって、さらなる熱気を帯びる。

最初のMCでは、キャプテンの佐々木久美から「五回目の『5回目のひな誕祭』へようこそ!5周年ということで、これまでで一番大盛り上がりのライブができたらと思っているので、皆さん準備はできてますか〜?伝説のライブにするぞー!」と呼びかけると、「おお〜!」と会場中が呼応した。2日間行われた5周年記念ライブ『5回目のひな誕祭』では、それぞれ半分以上異なる楽曲でセットリストを構成。2公演を通して、表題・アルバムリード曲センター経験者全員がソロダンス→センター楽曲披露の流れで5年の歴史を振り返った。1日目は丹生明里センターの「One choice」、加藤史帆センターの「君しか勝たん」、金村美玖センターの「ってか」、小坂菜緒センターの「ソンナコトナイヨ」「キュン」、2日目のきょうは佐々木美鈴センターの「アザトカワイイ」、上村ひなのセンターの「Am I ready?」、小坂菜緒センターの「僕なんか」「ドレミソラシド」、佐々木久美の「君は0から1になれ」が披露された。齊藤がグループを卒業し、センターが不在となった「月と星が踊るMidnight」は、意思を引き継いだ4期生たちが全力で歌いきり、決意のパフォーマンスを披露。センターは小西夏菜実が堂々と務めた。さらに、「ユニット楽曲リクエスト」「花ちゃんズと一緒に歌おう 楽曲リクエスト」企画も行われ、事前にファンが投票した曲たちを歌唱。すでに卒業したメンバーがいる楽曲もあったが、そのポジションには4期生が入り、懐かしくも新しいパフォーマンスを見せた。本編ラストの楽曲となった5月8日発売の11枚目シングル「君はハニーデュー」の前には、メンバーのナレーションとともに日向坂46のこれまでの歴史を振り返るVTRが流れた。最後、「今は未来が始まる瞬間」という文言とともに、新センター・四期生の正源司陽子が笑顔でステージ中央に現れる。きのう行われたDAY1での初披露時はフレッシュながらも緊張感漂う初々しいパフォーマンスだったが、今日ははじける笑顔と決意のこもった表情を見せた。そしてアンコールでは、DAY1は日向坂46のアンダーメンバーの名称が「ひなた坂46」であることが発表され、ひなた坂46としての単独ライブ&高本彩花の卒業セレモニー開催が発表されたが、DAY2では9月7・8日にひなた宮崎県総合運動公園、ひなたサンマリンスタジアム宮崎にて『ひなたフェス 2024』の開催が発表された。冠番組『日向坂で会いましょう』(テレビ東京)内の企画で「宮崎LIVEフェス計画」を提案していた佐々木美玲は「びっくりしてる!私が『ひなあい』で宮崎フェスをやりたいと提案したんですが、この短時間でいろんな方が関わってくださって、宮崎でフェスを開催できることが決定しました。まだ夢のよう!」と喜びを語った。そして「JOYFUL LOVE」では、横浜スタジアムがおひさまのペンライトで彩られた虹に染まる。同曲の間奏では一〜四期生の代表がそれぞれ思いを語った。四期生の正源司は「つらい思いや、すごく悲しい思いもたくさんしてきました。それでも私たちは絶対に諦めることはないですし、くじけることはありません。これからも、すべての方に感謝しながら、目の前の壁を全部突破して、もっともっと輝ける場所に行きたいと思っています」と決意。三期生の高橋未来虹は「今回、卒業コンサートを含め3日間やり遂げるというのは、すごく大きな挑戦だったと思います。普段なかなか口には出さないけど、いろんな思いを抱えながらこの5周年を迎え、日向坂46の未来は明るいと証明できるようなライブにしたいと臨みました。私たちは、皆さんが毎日何かを頑張れる理由でいたい。どうかこれからの日向坂46に期待していてください!」と呼びかけた。そして二期生の小坂菜緒は「5周年と言えば長いけど、私たちが体感した時間は本当にあっという間で。今はここまで大きなグループになりました。これから日向坂46が進んでいく道は、安全な道もあれば、もしかしたら少し険しい道もあるかもしれません。それでも私たちはしっかりと歩を進め、立ち続けていたい。これからどんな未来が待ち受けていようとも、必ず皆さんを導いて、素敵な瞬間を届けられるように、これからも精一杯頑張っていきたいと思います」と涙を流しながら伝えた。最後に一期生でキャプテンの佐々木久美は「みなさんのおかげで、日向坂46はこうして5歳のお誕生日を迎えることができました。大きすぎる夢もあるかもしれないけど、今の日向坂46にもう迷いはありません。みんなで手を繋いで、横一列になって、これからもずっと歩き続けていきます。そして、この皆さんと一緒に大きな夢をたくさんたくさんかなえていきたいです。6年目の日向坂46を、どうぞよろしくお願いします」と会場を見渡しながら思いを込めた。終演後も鳴りやまない「日向坂46」コールに、Wアンコールでメンバーが再登場。佐々木久美が「皆さんのお気持ちに応えたくて、出てきちゃいました。せっかくなので、もう一曲やらせていただいていいですか?私たちのでっかい夢を語った歌があります。歌いましょうよみんなで!」と呼びかけ、「約束の卵」を全員でペンライトを振りながら歌唱。一〜四期で再び東京ドームのステージに立つことを改めて誓った。■『5回目のひな誕祭』DAY1セットリストOvertureM1.HEY!OHISAMA!M2.キツネM3.ひらがなで恋したいM4.One choiceM5.君しか勝たんM6.ロッククライミングM7.Right?M8.You're in my wayM9.こんな整列を誰がさせるのか?M10.何度でも何度でもM11.日向坂M12.ってかM13.ソンナコトナイヨM14.夢は何歳まで?M15.あくびLetterM16.酸っぱい自己嫌悪M17.君のため何ができるだろう(花ちゃんズ)M18.月と星が踊るMidnight(4期生のみ)M19.キュンM20.恋は逃げ足が早いM21.見たことない魔物M22.好きということは・・・M23.NO WAR in the future 2020M24.君はハニーデューENCOREEN1.誰よりも高く跳べ!2020EN2.JOYFUL LOVE■『5回目のひな誕祭』DAY2セットリストOvertureM1. HEY!OHISAMA!M2. キツネM3. ハッピーオーラM4. アザトカワイイM5. Am I ready?M6. シーラカンスM7. 青春ポップコーンM8. 愛はこっちのものだM9. 未熟な怒りM10. 声の足跡M11. 思いがけないダブルレインボーM12. 僕なんかM13. 君は0から1になれM14. 三輪車に乗りたいM15. やさしさが邪魔をするM16. See ThroughM17. 飛行機雲ができる理由(花ちゃんズ)M18. 月と星が踊るMidnight(4期生のみ)M19. ドレミソラシドM20. 恋は逃げ足が早いM21. 見たことない魔物M22. 好きということは…M23. NO WAR in the future 2020M24. 君はハニーデューENCOREEN1. 誰よりも高く跳べ!2020EN2. JOYFUL LOVEWENCOREWEN1. 約束の卵2020