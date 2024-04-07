[4.7 オランダ・エールディビジ第29節](スタディオン・フェイエノールト)

※21:30開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 2 バルト ニューコープ

DF 3 T. Beelen

DF 4 L. Geertruida

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 10 C. Stengs

MF 20 M. Wieffer

FW 14 Igor Paixão

FW 19 Y. Minteh

FW 29 サンティアゴ・ヒメネス

控え

GK 31 コスタス・ランプロー

GK 39 M. van Sas

DF 15 M. López

MF 6 R. Zerrouki

MF 16 T. van den Belt

MF 17 L. Ivanušec

MF 26 G. Read

MF 27 A. Milambo

MF 32 O. Lingr

FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ

FW 9 上田綺世

FW 25 L. Sauer

監督

スロトアルネ

[アヤックス]

先発

GK 1 ヘロニモ・ルジ

DF 2 D. Rensch

DF 4 J. Hato

DF 13 A. Kaplan

MF 3 A. Gaaei

MF 8 ケネト テイラー

MF 16 S. Mannsverk

MF 33 B. Tahirović

MF 38 K. Hlynsson

MF 39 M. Godts

FW 7 ステーフェン・ベルフワイン

控え

GK 22 レムコ・パスヴェール

GK 51 C. Setford

DF 18 J. Medić

DF 37 ヨシプ シュタロ

DF 47 T. Gooijer

MF 21 ブランコ ファン デン ボーメン

MF 24 S. Vos

MF 28 K. Fitz-Jim

FW 9 ブライアン・ブロビー

FW 10 チュバ・アクポム

FW 11 Carlos Forbs

FW 19 J. Rijkhoff

監督

van 't SchipJohn

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります