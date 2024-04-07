フェイエノールトvsアヤックス スタメン発表
[4.7 オランダ・エールディビジ第29節](スタディオン・フェイエノールト)
※21:30開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 2 バルト ニューコープ
DF 3 T. Beelen
DF 4 L. Geertruida
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 10 C. Stengs
MF 20 M. Wieffer
FW 14 Igor Paixão
FW 19 Y. Minteh
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 31 コスタス・ランプロー
GK 39 M. van Sas
DF 15 M. López
MF 6 R. Zerrouki
MF 16 T. van den Belt
MF 17 L. Ivanušec
MF 26 G. Read
MF 27 A. Milambo
MF 32 O. Lingr
FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ
FW 9 上田綺世
FW 25 L. Sauer
監督
スロトアルネ
[アヤックス]
先発
GK 1 ヘロニモ・ルジ
DF 2 D. Rensch
DF 4 J. Hato
DF 13 A. Kaplan
MF 3 A. Gaaei
MF 8 ケネト テイラー
MF 16 S. Mannsverk
MF 33 B. Tahirović
MF 38 K. Hlynsson
MF 39 M. Godts
FW 7 ステーフェン・ベルフワイン
控え
GK 22 レムコ・パスヴェール
GK 51 C. Setford
DF 18 J. Medić
DF 37 ヨシプ シュタロ
DF 47 T. Gooijer
MF 21 ブランコ ファン デン ボーメン
MF 24 S. Vos
MF 28 K. Fitz-Jim
FW 9 ブライアン・ブロビー
FW 10 チュバ・アクポム
FW 11 Carlos Forbs
FW 19 J. Rijkhoff
監督
van 't SchipJohn
※21:30開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 2 バルト ニューコープ
DF 3 T. Beelen
DF 4 L. Geertruida
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 10 C. Stengs
MF 20 M. Wieffer
FW 14 Igor Paixão
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 31 コスタス・ランプロー
GK 39 M. van Sas
DF 15 M. López
MF 6 R. Zerrouki
MF 16 T. van den Belt
MF 17 L. Ivanušec
MF 26 G. Read
MF 27 A. Milambo
MF 32 O. Lingr
FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ
FW 9 上田綺世
FW 25 L. Sauer
監督
スロトアルネ
[アヤックス]
先発
GK 1 ヘロニモ・ルジ
DF 2 D. Rensch
DF 4 J. Hato
DF 13 A. Kaplan
MF 3 A. Gaaei
MF 8 ケネト テイラー
MF 16 S. Mannsverk
MF 33 B. Tahirović
MF 38 K. Hlynsson
MF 39 M. Godts
FW 7 ステーフェン・ベルフワイン
控え
GK 22 レムコ・パスヴェール
GK 51 C. Setford
DF 18 J. Medić
DF 37 ヨシプ シュタロ
DF 47 T. Gooijer
MF 21 ブランコ ファン デン ボーメン
MF 24 S. Vos
MF 28 K. Fitz-Jim
FW 9 ブライアン・ブロビー
FW 10 チュバ・アクポム
FW 11 Carlos Forbs
FW 19 J. Rijkhoff
監督
van 't SchipJohn
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります