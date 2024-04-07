¡Ú¸÷¤ë·¯¤Ø¡Û½©»³Îµ¼¡±é¤¸¤ëÆ£¸¶¼Â»ñ¡Ø¾®±¦µ¡Ù¤ËÃå¼ê¡¡»ëÄ°¼Ô¤Ïà¤ä¤Ã¤ÈÆüµá¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ÎÂè£±£´²ó¡ÖÀ±Íî¤Á¤Æ¤Ê¤ª¡×¤¬£·Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¤Î½©»³Îµ¼¡¤¬±é¤¸¤ëÆ£¸¶¼Â»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëºÊ¤«¤é¤Îà·è¤á¥»¥ê¥Õá¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£±£´²óÊüÁ÷Ê¬¤ÏÆ£¸¶·ó²È¡ÊÃÊÅÄ°ÂÂ§¡Ë¤¬¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÄ¹·»¡¦Æ»Î´¡Ê°æ±º¿·¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀÂµî¡£¸å¤ò·Ñ¤¤¤ÀÆ»Î´¤¬µÜÃæ¤òµí¼ª¤ê¡¢ÆÈºÛ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£Æ»Î´¤ÏÃäÃË¤Ç¤¢¤ë°Ë¼þ¡Ê»°±ºæÆÊ¿¡Ë¤ò£±£·ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¢¿ÍÆ¬¤È¤¤¤¦Ìò¿¦¤Ë½ÐÀ¤¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤³¤Î½ÐÀ¤¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤°ì¿Í¤¬¡¢¿¿ÌÌÌÜ¥¥ã¥é¤Î¼Â»ñ¡£¿·ºÊ¤ÎÕ¶»Ò½÷²¦¡Ê¿¿ÑÛ¡Ë¤ò²£¤Ë¡Ö¤Þ¤ÀÀ¤¤Ë½Ð¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°Ë¼þÅÂ¤òÂ¢¿ÍÆ¬¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï°Û¾ï¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤Æ°Û¾ï¡£°Û¾ïÃæ¤Î°Û¾ï¡×¤È·ã¤ª¤³¾õÂÖ¤À¡£¤½¤ó¤Ê¼Â»ñ¤Î¤ªÊ¢¤òÕ¶»Ò½÷²¦¤¬¥×¥Ë¥×¥Ë¤µ¤ï¤ê¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢¤³¤ÎÄ¥¤ê¶ñ¹ç¡×¤È¤Ê¤Ç¤Þ¤ï¤¹¡£
¡¡¤ªÊ¢¤ò¿¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¼Â»ñ¤Ï¡Ö¤Û¤ª¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÆâÎ¢¤ÎÃá½ø¤ÏÍð¤ì¤è¤¦¡¢²¿¤È¤«¤»¤Í¤Ð¡×¤È¿¿·õ¤ËÇº¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢Õ¶»Ò½÷²¦¤Ë¡ÖÊ¢¤ò¤Ä¤«¤à¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÕ¶»Ò½÷²¦¤Ï¡Ö¤½¤Î¤ªÏÃ¤ÏÌÀÆü¤ÎÄ«¡¢Æüµ¤Ë½ñ¤±¤Ð¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¡£
¡¡¼Â»ñ¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÆüµ¤Ï¡Ö¾®±¦µ¡×¤Ç¡¢Æ£¸¶Æ»Ä¹¤Î¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ª¤Ð¡¡¤ï¤¬À¤¤È¤¾»×¤Õ¡¡Ë¾·î¤Î¡¡¤«¤±¤¿¤ë¤³¤È¤Î¡¡¤Ê¤·¤È»×¤Ø¤Ð¡×¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê²Î¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Îò»ËÅª¤Ëµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤À¡£
¡¡¼Â»ñ¤ÎÁ°ºÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¶Í»Ò¡ÊÃæÅç°¡Íüº»¡Ë¤Ë¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÉÔ¾òÍý¤ò¶òÃÔ¤ê¡¢Âè£·²ó¡¢Âè£¹²ó¤È¡ÖÆüµ¤Ë½ñ¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¿·ºÊ¤ÎÕ¶»Ò½÷²¦¤«¤é¤â¡ÖÆüµ¡×¤Î¥ï¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¼Â»ñ¤¬¡ÖÌÀÆü¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ÏÆüµ¤Ëµ¤½¤¦¡×¤ÈÆüµ¤ò½ñ¤¯³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÆüµ¤ò½ñ¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Â»ñ¤µ¤Þ¡×¡ÖÆüµÆüµ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼Â»ñ¡¢Æüµ½ñ¤¯¤Ã¤Æ¤è¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£