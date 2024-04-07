à¸½Ìò·Ù»¡´±á¤¬½ÀÆ»ÆüËÜ°ì¡¡¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î·°Æ«¼õ¤±¤¿23ºÐ¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë
¡¡½ÀÆ»¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¤Ï7Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÃË½÷·×7³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò63¥¥íµé¤Ç¤ÏÊ¡²¬Âç½Ð¿È¤ÎÀÄÌîÆîÈþ¡ÊÊ¡²¬¸©·Ù¡Ë¤¬½é¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Çà¥Û¡¼¥àá¤Î¤è¤¦¤ÊÂç´¿À¼¤Ë·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤¿¡£ÀÄÌî¤ÏËÙÀî¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤È¤Î·è¾¡¤¬±äÄ¹¤ËÆÍÆþ¤·¤¿40ÉÃ²á¤®¤Ë¹ë²÷¤ÊÆâ¸Ô¤ò·è¤á¡¢Ê¡²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂçÉñÂæ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤ÎÂÎÀª¤òÊø¤·¤Æ¡¢Åê¤²¤é¤ì¤ë·Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢µ»¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¡£¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ÎÆ°¤¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À²ñ¿´¤Î¾¡Íø¤ò¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢5ºÐ¤«¤é½ÀÆ»¤ò»Ï¤á¤¿¡£»³¸ý¡¦Ë±º¹â¤Ç¤Ï½ÀÆ»¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â³èÌö¡£Î¾¶¥µ»¤ÇÃÃ¤¨¤¿ÂÎ´´¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÎÏ¶¯¤¤¹¶¤á¤¬¡¢Ê¡²¬Âç¤ÎÆü²¼Éô´ð±É´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ½÷»Ò57¥¥íµé¤ÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î²¼¤ÇÃå¼Â¤ËÎÏ¤òÉÕ¤±¡¢¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤Ç·Þ¤¨¤¿º£Âç²ñ¤ÇÂç¤¤¯²Ö³«¤¤¤¿¡£Í¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü²¼ÉôÀèÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£ÀÄÌî¤Ï¿¿¤ÃÀè¤Ë²¸»Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æü²¼Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤ËºßÀÒ¤·¤¿¸½Ìò»þÂå¤Ë¤³¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÈÆ±¤¸Æ»¤òÊâ¤à¶µ¤¨»Ò¤ÎÍ¥¾¡¤ò²ñ¾ì¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÊ¡²¬¤«¤é¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ê¡²¬¤Ë¤¤¤Æ¤â¡Ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬¡Ë¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÂç²ñ¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿À®Ä¹³ô¤Î23ºÐ¡£¡ÖÂº·É¤¹¤ëÆü²¼ÉôÀèÀ¸¤Ï¸ÞÎØ¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡£Ê¡²¬¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¼«¿®¤Ï¡¢¥í¥¹¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ê¾¾ÅÄÃ£Ìé¡Ë