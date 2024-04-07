

ゆず

２人組アーティスト・ゆずが、５月15日に新曲『Chururi』（ちゅるり）を配信リリースすることが決定。さらに、今夏に2年ぶりとなるNEW ALBUMの発売、そのアルバムを引っさげての全国アリーナツアーの開催も発表された。

ゆずのアリーナツアーは、25周年イヤーに開催された2022年の「YUZU ARENA TOUR 2022 PEOPLE/SEES -ALWAYS with you-」以来、約２年ぶり。今回発表された「YUZU ARENA TOUR 2024-2025」は、10月19日の長野ビッグハット公演を皮切りに、年を跨いだ2025年２月24日神奈川・横浜アリーナ公演まで、全国12か所30公演を敢行する大規模ツアー。また、2025年2月18日・19日の神奈川・横浜アリーナ公演は、後に映像作品としてリリースするための収録カメラが入るShooting LIVEとなる。

『Chururi』は、ゆずにとって昨年８月に配信リリースした『ビューティフル』以来、約９か月ぶりとなる新曲。今夏発売がアナウンスされたNEW ALBUMも含めて楽曲の全容は解禁されておらず、今後の発表に期待がかかる。

ゆずは４月６日・７日の２日間、神奈川・横浜の横浜文化体育館跡地に新たに開業した会場・横浜BUNTAIのこけら落とし公演「YUZU LIVE 2024 AGAIN AGAIN in 横浜BUNTAI」を開催し、２日間でフルキャパシティとなる約１万人を動員。新曲＆アルバムリリース＆ツアー告知は、今日開催のライブ本編終了後にサプライズで告知された。作品情報2024年5月15日(水) 新曲『Chururi』配信リリース2024年 夏 NEW ALBUM発売4月17日(水)には、世界最大級の音楽アリーナ「Kアリーナ横浜」こけら落とし公演の模様を収めたBlu-ray & DVD「YUZU LIVE FILMS HIBIKI DAY1 BLUE×FUTARI」「YUZU LIVE FILMS HIBIKI DAY2 RED×ALL STARS」を２作同時リリース！予約受付中。特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/livefilms_hibikiライブ情報タイトル：YUZU ARENA TOUR 2024-2025【ツアースケジュール】-2024年-10月19日(土) 長野・長野ビッグハット10月20日(日) 長野・長野ビッグハット10月25日(金) 神奈川・ぴあアリーナMM10月26日(土) 神奈川・ぴあアリーナMM10月27日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM11月14日(木) 兵庫・神戸ワールド記念ホール11月15日(金) 兵庫・神戸ワールド記念ホール11月23日(土・祝) 東京・国立代々木競技場 第一体育館11月24日(日) 東京・国立代々木競技場 第一体育館11月30日(土) 三重・三重県営サンアリーナ12月1日(日) 三重・三重県営サンアリーナ12月7日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館12月8日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館12月21日(土) 広島・広島グリーンアリーナ12月22日(日) 広島・広島グリーンアリーナ-2025年-1月11日(土) 大阪・大阪城ホール1月12日(日) 大阪・大阪城ホール1月18日(土) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA1月19日(日) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA1月25日(土) 福井・サンドーム福井1月26日(日) 福井・サンドーム福井2月1日(土) 岩手・盛岡タカヤアリーナ2月2日(日) 岩手・盛岡タカヤアリーナ2月8日(土) 北海道・北海きたえーる2月9日(日) 北海道・北海きたえーる2月18日(火) 神奈川・横浜アリーナ

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